Apoio de chefe da Otan às agressões dos EUA e Israel ao Irã provoca descontentamento em países europeus

247 - O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, provocou descontentamento em diversos países europeus ao manifestar apoio explícito às agressões militares dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, informou o Financial Times nesta quarta-feira (25), citando fontes da União Europeia (UE). A decisão ocorre em meio a um choque energético que afeta o continente devido ao conflito no Oriente Médio, de acordo com a RT Brasil.

Segundo o jornal britânico, a declaração de Rutte, sugerindo que os aliados europeus poderiam "unir forças" para "aderir aos planos de Washington", foi recebida com preocupação por várias nações, que enxergam a postura como uma fonte adicional de tensão dentro da Otan. "Isso nos coloca em uma posição realmente delicada", afirmou um diplomata da UE. "Queremos demonstrar boa vontade, mas também é verdade que não estamos em condições de nos envolver [no conflito] de forma alguma", acrescentou.

O desconforto europeu contrasta com os elogios de Rutte ao presidente americano, Donald Trump, repetidos em diferentes ocasiões, com o objetivo de manter o compromisso dos Estados Unidos com a aliança militar. Ao comentar os bombardeios dos EUA contra o Irã, Rutte declarou: "Ele está fazendo isso para que todos estejam seguros".