Trump chama aliados de "covardes" e diz que Otan é "tigre de papel" sem os EUA

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a criticar a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) nesta sexta-feira (20), em declarações publicadas na rede Truth Social. O mandatário afirmou que o bloco não tem capacidade de atuação sem o apoio de Washington. "Sem os Estados Unidos, a Otan é um tigre de papel", escreveu. As informações são da RT Brasil.

Trump também criticou os países membros por não aderirem à ofensiva liderada pelos Estados Unidos contra o Irã. "Não quiseram se juntar à luta para impedir que o Irã se tornasse uma potência nuclear", declarou.

Estreito de Ormuz

Trump também mencionou a recusa em colaborar com a reabertura do Estreito de Ormuz, fechado pelo Irã após a agressão conduzida pelos Estados Unidos e por Israel. Ao comentar os impactos econômicos do bloqueio, Trump afirmou que os aliados reclamam do aumento no preço do petróleo, mas não atuam para resolver a situação. "Agora que essa luta foi vencida militarmente", disse, ao se referir à ofensiva.

O presidente afirmou ainda que a reabertura da rota marítima exigiria baixo risco para os países da Otan. "É tão fácil para eles fazerem isso", declarou. Em outra publicação, Trump criticou duramente a postura dos aliados e fez um alerta. "Covardes, e vamos nos lembrar disso!", escreveu.