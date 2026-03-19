Trump gera constrangimento ao citar Pearl Harbor em encontro com premiê japonesa

247 - Um comentário do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nesta quinta-feira (19) durante uma coletiva de imprensa com a primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi, provocou constrangimento e repercussão internacional ao relembrar o ataque japonês a Pearl Harbor, ocorrido em 1941. Durante o encontro na Casa Branca, um jornalista japonês questionou o político do Partido Republicano sobre a decisão dos EUA de não informar previamente seus aliados antes de realizar ataques contra o Irã.

Em resposta, o atual presidente dos Estados Unidos defendeu a estratégia e afirmou: "Não contamos a ninguém porque queríamos o fator surpresa." Em seguida, fez uma referência histórica considerada controversa: "Quem entende mais de surpresa do que o Japão? Por que vocês não me avisaram sobre Pearl Harbor?"

A declaração gerou reação imediata no ambiente. Inicialmente, houve risos entre alguns presentes, mas o clima rapidamente mudou. Segundo relatos, a primeira-ministra japonesa apresentou sinais visíveis de desconforto, com expressão tensa e uma pausa prolongada após a fala.

O episódio remete a um dos momentos mais sensíveis da história entre os dois países. O ataque a Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 1941, levou os Estados Unidos a entrarem na Segunda Guerra Mundial e permanece como um marco traumático nas relações internacionais.

O encontro entre Trump e Takaichi ocorreu em um contexto de tensões geopolíticas mais amplas, especialmente após ações militares envolvendo Estados Unidos e Israel contra o Irã. Washington busca apoio de aliados para garantir a segurança no estreito de Ormuz, rota estratégica para o transporte global de petróleo, enquanto o Japão enfrenta limitações políticas e legais para ampliar sua atuação militar.

Apesar do momento constrangedor, autoridades japonesas evitaram confrontar publicamente a declaração, priorizando a manutenção da aliança bilateral. Ainda assim, o episódio foi amplamente repercutido e interpretado como um deslize diplomático, evidenciando as sensibilidades históricas que ainda permeiam as relações entre os dois países.