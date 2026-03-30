Imigrante mexicano morre em prisão do ICE nos EUA

Reuters - Um imigrante mexicano morreu sob custódia de imigração dos Estados Unidos em Los Angeles no dia 25 de março, informou o Serviço de Imigração e Controle de Alfândega dos EUA (ICE, na sigla em inglês) nesta segunda-feira (30), elevando para pelo menos 14 o número de óbitos sob custódia do órgão em 2026.

Jose Guadalupe Ramos, que estava detido no Centro de Processamento do ICE em Adelanto, foi encontrado inconsciente e sem resposta em sua cama por agentes de segurança, informou o órgão em comunicado. A equipe acionou profissionais médicos no local, e ele foi transferido para um hospital da região, onde foi declarado morto.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lançou um esforço de deportação em massa após assumir o cargo em 2025, prometendo deter e expulsar milhões de imigrantes que vivem ilegalmente no país. O número de pessoas sob detenção do ICE atingiu níveis recordes, com 68 mil presos no início de fevereiro, apesar das críticas de opositores que afirmam que a detenção é excessivamente punitiva e potencialmente fatal.

Pelo menos 31 pessoas morreram sob custódia do ICE em 2025, o maior número em duas décadas, e o ritmo atual ameaça superar esse total.

Ramos foi preso pelo ICE em Torrance, na Califórnia, no dia 23 de fevereiro, informou a agência. Ele havia sido condenado por posse de substância controlada e furto de propriedade pessoal em 2025. O ICE informou que uma triagem inicial de saúde, ao ser colocado sob custódia, indicou diabetes, colesterol alto e hipertensão.

A morte de Ramos foi a quarta de um detento mantido em Adelanto desde que Trump assumiu o cargo. Os outros três também eram homens mexicanos.

Embora o ICE não tenha divulgado estatísticas oficiais de detenção em março, o número de pessoas sob custódia caiu para cerca de 60 mil até a semana passada, segundo uma fonte familiarizada com o assunto, que pediu anonimato para compartilhar dados internos.

Um projeto de lei orçamentária apoiado por republicanos e aprovado em 2025 concedeu um aumento significativo de recursos ao ICE, permitindo que a agência detenha mais de 100 mil pessoas ao mesmo tempo.