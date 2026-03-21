Trump ameaça colocar agentes do ICE em aeroportos por causa de impasses de financiamento

Reuters - O presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou no sábado enviar agentes federais de imigração para os aeroportos dos EUA se os democratas do Congresso não concordarem imediatamente em financiar a segurança dos aeroportos.

"Vou levar nossos brilhantes e patrióticos agentes do ICE para os aeroportos, onde eles farão a segurança como ninguém nunca viu antes", escreveu Trump em uma publicação na rede social.

Os funcionários da Administração de Segurança de Transportes (TSA) ficarão sem receber o segundo salário integral em 27 de março, em meio à paralisação parcial do governo, que já dura 36 dias, enquanto os parlamentares divergem sobre os gastos da agência matriz da TSA, o Departamento de Segurança Interna.

Agentes da TSA têm pedido auxílio-doença devido ao corte de seus salários. A escassez de agentes de segurança tem causado transtornos nas viagens em grandes aeroportos.