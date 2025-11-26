Incêndio em prédios residenciais de Hong Kong deixa ao menos 36 mortos

Por Tyrone Siu e Joyce Zhou

HONG KONG (Reuters) - Pelo menos 36 pessoas morreram e 279 estavam desaparecidas nesta quarta-feira depois que o incêndio mais mortal em três décadas em Hong Kong devastou torres residenciais revestidas com andaimes de bambu inflamáveis, segundo autoridades.

Mais de 10 horas após o início do incêndio no distrito de Tai Po, ao norte da cidade, chamas e fumaça densa ainda consumiam as torres de 32 andares, enquanto equipes de resgate trabalhavam no local e moradores em estado de choque observavam das proximidades.

A causa do incêndio ainda não foi determinada, mas acredita-se que tenha sido alimentado por telas de proteção verdes e andaimes de bambu, cuja utilização o governo começou a eliminar gradualmente em março por motivos de segurança.

Trabalhando durante toda a noite, os bombeiros lutavam para chegar aos andares superiores do complexo habitacional Wang Fuk Court, que possui 2.000 apartamentos distribuídos em oito blocos.

Um morador de 71 anos, de sobrenome Wong, desabou em lágrimas dizendo que sua esposa estava presa dentro do prédio.

Um bombeiro estava entre os 36 mortos, e 29 pessoas foram hospitalizadas, informou o líder de Hong Kong, John Lee, a jornalistas. Cerca de 900 pessoas estavam em oito abrigos.

"A prioridade é extinguir o incêndio e resgatar os moradores que estão presos. A segunda é dar apoio aos feridos. A terceira é oferecer suporte e apoio para a recuperação. Depois disso, iniciaremos uma investigação completa", disse Lee aos repórteres.

Harry Cheung, de 66 anos, que mora no Bloco Dois de um dos complexos há mais de 40 anos, disse ter ouvido "um barulho muito alto por volta das 14h45" e viu um incêndio começar em um bloco próximo.

"Voltei imediatamente para arrumar minhas coisas", contou ele. "Nem sei como me sinto agora. Só consigo pensar em onde vou dormir esta noite, porque provavelmente não poderei voltar para casa."

Foi o pior incêndio em Hong Kong desde que 41 pessoas morreram em um prédio comercial no coração de Kowloon, em novembro de 1996.

Hong Kong é um dos últimos lugares do mundo onde o bambu ainda é amplamente utilizado para andaimes na construção.

O Departamento de Transporte de Hong Kong informou que, devido ao incêndio, uma seção inteira da estrada Tai Po, uma das duas principais rodovias de Hong Kong, foi fechada e os ônibus estavam sendo desviados.

(Reportagem de Joyce Zhou, Tyrone Siu, Jessie Pang e Anne Marie Roantree)

🔴HONG KONG 🇭🇰| A massive fire broke out Wednesday Nov 26, in the residential area of Tai Po, destroying several apartment buildings dozens of stories high. Firefighters are still battling the blaze as night falls in #Hongkong. It is being described as the worst fire in 17 years. pic.twitter.com/ndsr6Arvqs — Nanana365 (@nanana365media) November 26, 2025

A massive blaze engulfed several residential towers in Hong Kong's Tai Po district, leaving more than a dozen dead as emergency crews struggled to rescue unknown numbers of trapped residents amid intense heat and spreading flames https://t.co/HYxGqKfMyz pic.twitter.com/BVRjrooGqL — Reuters (@Reuters) November 26, 2025