      Índia lança Declaração de Nova Déli para orientar governança global da IA com base em princípios hinduístas

      "Sete Chakras de Ação" guiam declaração adotada por 88 países e organizações, incluindo o Brasil, após Cúpula de Impacto da IA na capital indiana

      Cúpula de Impacto da IA, em Nova Delhi, Índia (Foto: India's Press Information Bureau/Handout via REUTERS)

      247 - A Cúpula de Impacto da Inteligência Artificial (IA) 2026, realizada em Nova Déli, na Índia, foi encerrada oficialmente neste sábado (21), com a adoção da "Declaração de Nova Déli", endossada por 88 países e organizações internacionais, incluindo o Brasil.

      O documento, emitido pelo Ministério de Eletrônica e Tecnologia da Informação da Índia, propõe "uma visão global compartilhada para uma IA colaborativa, confiável, resiliente e eficiente" e organiza os principais resultados da cúpula—que reuniu líderes governamentais e empresariais—em torno de 7 pilares. O chamado central é por uma "IA para Todos", fundada em princípios de equidade, acesso e cooperação global.

      A declaração se apoia na filosofia hinduísta, incorporando conceitos como "Sarvajan Hitaya, Sarvajan Sukhaya" (bem-estar e felicidade para todos) e os "Sete Chakras de Ação". A partir dessas bases, o documento defende princípios como respeito à soberania nacional, democratização do acesso à tecnologia, fomento à criação de ecossistemas de IA ao redor do mundo, segurança e confiabilidade no setor, uso da IA para o desenvolvimento socioeconômico e do capital humano, colaboração global e eliminação de barreiras ao acesso.

      Confira a seguir o resumo e, depois, o texto completo da declaração, no anexo:

      A Cúpula de Impacto da IA 2026, realizada em Nova Déli nos dias 18 e 19 de fevereiro, foi concluída com a adoção da Declaração de Nova Déli sobre Impacto da IA, marcando um importante avanço na cooperação global em inteligência artificial.

      A Declaração foi endossada por 88 países e organizações internacionais, refletindo um amplo consenso global sobre o uso da IA para promover o crescimento econômico e o bem-estar social.

      Uma visão global compartilhada para a IA

      Guiada pelo princípio de “Sarvajan Hitaya, Sarvajan Sukhaya” (Bem-estar para todos, felicidade para todos), a Declaração destaca que os benefícios da IA devem ser compartilhados de forma equitativa por toda a humanidade.

      Ela enfatiza:

      • O fortalecimento da cooperação internacional e do engajamento multissetorial
      • O respeito à soberania nacional
      • O avanço da IA por meio de estruturas acessíveis e confiáveis

      Sete Pilares (Chakras) de Ação

      A Declaração está estruturada em torno de sete pilares fundamentais, que formam a base da cooperação global em IA:

      • Democratização dos Recursos de IA
      • Crescimento Econômico e Bem Social
      • IA Segura e Confiável
      • IA para a Ciência
      • Acesso para Empoderamento Social
      • Desenvolvimento de Capital Humano
      • Sistemas de IA Resilientes, Eficientes e Inovadores

      Principais iniciativas globais anunciadas

      A Cúpula apresentou uma série de iniciativas globais voluntárias e colaborativas, incluindo:

      1. Carta para a Difusão Democrática da IA

      • Promove acesso acessível a recursos fundamentais de IA
      • Apoia ecossistemas locais de inovação

      2. Global AI Impact Commons

      • Plataforma para ampliar e replicar casos de uso de IA globalmente
      • Facilita colaboração entre países para impacto no desenvolvimento

      3. Trusted AI Commons

      • Repositório de ferramentas, métricas de referência e melhores práticas
      • Apoia o desenvolvimento de sistemas de IA seguros e confiáveis

      4. Rede Internacional de Instituições de IA para a Ciência

      • Facilita a colaboração científica global
      • Fortalece capacidades de pesquisa impulsionadas por IA

      5. Plataforma de IA para Empoderamento Social

      • Permite intercâmbio de conhecimento e soluções escaláveis
      • Foca na adoção equitativa da IA

      6. Guia de Desenvolvimento da Força de Trabalho em IA e Princípios de Requalificação

      • Apoia capacitação, requalificação e alfabetização em IA
      • Prepara os países para uma economia impulsionada por IA

      7. Princípios Orientadores sobre IA Resiliente e Eficiente

      • Ênfase em sistemas de IA energeticamente eficientes
      • Apoio por meio de um Guia sobre Resiliência da Infraestrutura de IA
      • Ênfase em crescimento econômico e eficiência

      A Declaração destaca:

      • O papel da IA na transformação econômica
      • A importância de ecossistemas de IA de código aberto e acessíveis
      • A necessidade de infraestrutura de IA energeticamente eficiente
      • A ampliação do papel da IA na ciência, na governança e na prestação de serviços públicos
      • Fortalecimento da cooperação global

      Os participantes reafirmaram compromisso com:

      • O avanço de prioridades globais compartilhadas na governança da IA
      • A promoção de estruturas voluntárias e não vinculantes
      • A transformação da visão em ações concretas por meio da cooperação contínua
      • A Cúpula deve impulsionar parcerias internacionais de longo prazo e posicionar a IA como um dos principais motores do crescimento econômico global.
      • A Declaração da Cúpula, conforme endossada por 88 países e organizações internacionais, segue em anexo.

      Anexo:

      Declaração da Cúpula de Impacto da IA

      Nova Déli, 18–19 de fevereiro de 2026

      Preâmbulo

      Inspirados pelo princípio de “सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय” (Bem-estar para todos, felicidade para todos), acreditamos que o potencial da IA só será plenamente realizado quando seus benefícios forem compartilhados por toda a humanidade.

      Nós, participantes de países e organizações internacionais, reunidos em Nova Déli em 19 de fevereiro de 2026 para a Cúpula de Impacto da IA, reconhecemos que o advento da IA marca um ponto de inflexão na trajetória da evolução tecnológica. As escolhas que fazemos hoje moldarão o mundo habilitado pela IA que as futuras gerações herdarão.

      Isso exige maior cooperação internacional e engajamento multissetorial entre nossos países ao longo dos sete Chakras (pilares) da Cúpula de Impacto da IA, centrados nos princípios de:

      • Desenvolvimento de capital humano
      • Ampliação do acesso para empoderamento social
      • Confiabilidade dos sistemas de IA
      • Eficiência energética dos sistemas de IA
      • Uso da IA na ciência
      • Democratização dos recursos de IA
      • Uso da IA para crescimento econômico e bem social

      Em complementaridade com iniciativas internacionais existentes, trabalharemos para promover entendimento compartilhado — respeitando a soberania nacional — sobre como a IA pode servir à humanidade.

      Democratização dos Recursos de IA

      Infraestrutura digital robusta e conectividade significativa e acessível são pré-requisitos para a implementação da IA e para desbloquear todo o seu potencial.

      Inspirados pelo princípio de “Vasudhaiva Kutumbakam” (o mundo é uma só família), reconhecemos a importância de ampliar o acesso acessível a recursos de IA, permitindo que todos os países desenvolvam, adotem e implementem IA em benefício de seus cidadãos.

      Tomamos nota da Carta para a Difusão Democrática da IA como estrutura voluntária e não vinculante para promover acesso a recursos fundamentais de IA, apoiar inovação local e fortalecer ecossistemas resilientes, respeitando as leis nacionais.

      Crescimento Econômico e Bem Social

      A adoção em larga escala da IA e de aplicações baseadas em IA tem potencial sem precedentes para impulsionar o desenvolvimento econômico e social.

      Aplicações de código aberto e outras abordagens acessíveis podem contribuir para a escalabilidade, replicabilidade e adaptabilidade dos sistemas de IA em diversos setores.

      Tomamos nota do Global AI Impact Commons como iniciativa voluntária para promover a adoção e ampliação de casos de uso bem-sucedidos.

      IA Segura e Confiável

      O avanço de sistemas de IA seguros, confiáveis e robustos é fundamental para gerar confiança e maximizar benefícios sociais e econômicos.

      Reconhecemos a importância de medidas voluntárias lideradas pela indústria, soluções técnicas e estruturas regulatórias adequadas que promovam inovação e interesse público ao longo de todo o ciclo de vida da IA.

      Tomamos nota do Trusted AI Commons como plataforma colaborativa voluntária e não vinculante.

      Ciência

      A remoção de barreiras estruturais e a ampliação da infraestrutura de pesquisa em IA podem promover seu uso na pesquisa científica global.

      Tomamos nota da Rede Internacional de Instituições de IA para a Ciência como plataforma voluntária de colaboração.

      Acesso para Empoderamento Social

      A IA pode ampliar o acesso a conhecimento, soluções transfronteiriças, serviços e oportunidades, fortalecendo a participação social e econômica.

      Reconhecemos a importância de plataformas colaborativas para avançar a adoção equitativa da IA.

      Capital Humano

      Realizar plenamente o potencial da IA exige capacitação adequada, desenvolvimento de força de trabalho, formação de servidores públicos, ampliação da alfabetização digital e atualização de ecossistemas educacionais.

      Tomamos nota dos princípios orientadores voluntários para requalificação na era da IA e do guia de desenvolvimento da força de trabalho.

      Resiliência, Inovação e Eficiência

      Diante das crescentes demandas energéticas da IA, ressaltamos a importância do desenvolvimento de sistemas energeticamente eficientes.

      Reconhecemos os Princípios Orientadores Voluntários sobre IA Resiliente, Inovadora e Eficiente, bem como o Guia para Infraestrutura Resiliente de IA.

      Conclusão

      Reconhecemos que a Cúpula de Impacto da IA contribuirá para fortalecer a cooperação internacional e a abordagem multissetorial na promoção de prioridades compartilhadas e princípios voluntários.

      Reafirmamos nosso compromisso com a realização dos benefícios da IA e com a cooperação contínua para transformar aspirações em ações concretas no âmbito dos três Sutras da Cúpula de Impacto da IA da Índia 2026.

      Países/organizações internacionais que apoiam a iniciativa:

      tabela

