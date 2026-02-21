Índia lança Declaração de Nova Déli para orientar governança global da IA com base em princípios hinduístas
"Sete Chakras de Ação" guiam declaração adotada por 88 países e organizações, incluindo o Brasil, após Cúpula de Impacto da IA na capital indiana
247 - A Cúpula de Impacto da Inteligência Artificial (IA) 2026, realizada em Nova Déli, na Índia, foi encerrada oficialmente neste sábado (21), com a adoção da "Declaração de Nova Déli", endossada por 88 países e organizações internacionais, incluindo o Brasil.
O documento, emitido pelo Ministério de Eletrônica e Tecnologia da Informação da Índia, propõe "uma visão global compartilhada para uma IA colaborativa, confiável, resiliente e eficiente" e organiza os principais resultados da cúpula—que reuniu líderes governamentais e empresariais—em torno de 7 pilares. O chamado central é por uma "IA para Todos", fundada em princípios de equidade, acesso e cooperação global.
A declaração se apoia na filosofia hinduísta, incorporando conceitos como "Sarvajan Hitaya, Sarvajan Sukhaya" (bem-estar e felicidade para todos) e os "Sete Chakras de Ação". A partir dessas bases, o documento defende princípios como respeito à soberania nacional, democratização do acesso à tecnologia, fomento à criação de ecossistemas de IA ao redor do mundo, segurança e confiabilidade no setor, uso da IA para o desenvolvimento socioeconômico e do capital humano, colaboração global e eliminação de barreiras ao acesso.
Confira a seguir o resumo e, depois, o texto completo da declaração, no anexo:
Uma visão global compartilhada para a IA
A Cúpula deve impulsionar parcerias internacionais de longo prazo e posicionar a IA como um dos principais motores do crescimento econômico global.
A Declaração da Cúpula, conforme endossada por 88 países e organizações internacionais, segue em anexo.
Anexo:
Declaração da Cúpula de Impacto da IA
Nova Déli, 18–19 de fevereiro de 2026
Preâmbulo
Inspirados pelo princípio de “सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय” (Bem-estar para todos, felicidade para todos), acreditamos que o potencial da IA só será plenamente realizado quando seus benefícios forem compartilhados por toda a humanidade.
Nós, participantes de países e organizações internacionais, reunidos em Nova Déli em 19 de fevereiro de 2026 para a Cúpula de Impacto da IA, reconhecemos que o advento da IA marca um ponto de inflexão na trajetória da evolução tecnológica. As escolhas que fazemos hoje moldarão o mundo habilitado pela IA que as futuras gerações herdarão.
Isso exige maior cooperação internacional e engajamento multissetorial entre nossos países ao longo dos sete Chakras (pilares) da Cúpula de Impacto da IA, centrados nos princípios de:
- Desenvolvimento de capital humano
- Ampliação do acesso para empoderamento social
- Confiabilidade dos sistemas de IA
- Eficiência energética dos sistemas de IA
- Uso da IA na ciência
- Democratização dos recursos de IA
- Uso da IA para crescimento econômico e bem social
Em complementaridade com iniciativas internacionais existentes, trabalharemos para promover entendimento compartilhado — respeitando a soberania nacional — sobre como a IA pode servir à humanidade.
Democratização dos Recursos de IA
Infraestrutura digital robusta e conectividade significativa e acessível são pré-requisitos para a implementação da IA e para desbloquear todo o seu potencial.
Inspirados pelo princípio de “Vasudhaiva Kutumbakam” (o mundo é uma só família), reconhecemos a importância de ampliar o acesso acessível a recursos de IA, permitindo que todos os países desenvolvam, adotem e implementem IA em benefício de seus cidadãos.
Tomamos nota da Carta para a Difusão Democrática da IA como estrutura voluntária e não vinculante para promover acesso a recursos fundamentais de IA, apoiar inovação local e fortalecer ecossistemas resilientes, respeitando as leis nacionais.
Crescimento Econômico e Bem Social
A adoção em larga escala da IA e de aplicações baseadas em IA tem potencial sem precedentes para impulsionar o desenvolvimento econômico e social.
Aplicações de código aberto e outras abordagens acessíveis podem contribuir para a escalabilidade, replicabilidade e adaptabilidade dos sistemas de IA em diversos setores.
Tomamos nota do Global AI Impact Commons como iniciativa voluntária para promover a adoção e ampliação de casos de uso bem-sucedidos.
IA Segura e Confiável
O avanço de sistemas de IA seguros, confiáveis e robustos é fundamental para gerar confiança e maximizar benefícios sociais e econômicos.
Reconhecemos a importância de medidas voluntárias lideradas pela indústria, soluções técnicas e estruturas regulatórias adequadas que promovam inovação e interesse público ao longo de todo o ciclo de vida da IA.
Tomamos nota do Trusted AI Commons como plataforma colaborativa voluntária e não vinculante.
Ciência
A remoção de barreiras estruturais e a ampliação da infraestrutura de pesquisa em IA podem promover seu uso na pesquisa científica global.
Tomamos nota da Rede Internacional de Instituições de IA para a Ciência como plataforma voluntária de colaboração.
Acesso para Empoderamento Social
A IA pode ampliar o acesso a conhecimento, soluções transfronteiriças, serviços e oportunidades, fortalecendo a participação social e econômica.
Reconhecemos a importância de plataformas colaborativas para avançar a adoção equitativa da IA.
Capital Humano
Realizar plenamente o potencial da IA exige capacitação adequada, desenvolvimento de força de trabalho, formação de servidores públicos, ampliação da alfabetização digital e atualização de ecossistemas educacionais.
Tomamos nota dos princípios orientadores voluntários para requalificação na era da IA e do guia de desenvolvimento da força de trabalho.
Resiliência, Inovação e Eficiência
Diante das crescentes demandas energéticas da IA, ressaltamos a importância do desenvolvimento de sistemas energeticamente eficientes.
Reconhecemos os Princípios Orientadores Voluntários sobre IA Resiliente, Inovadora e Eficiente, bem como o Guia para Infraestrutura Resiliente de IA.
Conclusão
Reconhecemos que a Cúpula de Impacto da IA contribuirá para fortalecer a cooperação internacional e a abordagem multissetorial na promoção de prioridades compartilhadas e princípios voluntários.
Reafirmamos nosso compromisso com a realização dos benefícios da IA e com a cooperação contínua para transformar aspirações em ações concretas no âmbito dos três Sutras da Cúpula de Impacto da IA da Índia 2026.
