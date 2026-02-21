Índia lança Declaração de Nova Déli para orientar governança global da IA com base em princípios hinduístas

247 - A Cúpula de Impacto da Inteligência Artificial (IA) 2026, realizada em Nova Déli, na Índia, foi encerrada oficialmente neste sábado (21), com a adoção da "Declaração de Nova Déli", endossada por 88 países e organizações internacionais, incluindo o Brasil.

O documento, emitido pelo Ministério de Eletrônica e Tecnologia da Informação da Índia, propõe "uma visão global compartilhada para uma IA colaborativa, confiável, resiliente e eficiente" e organiza os principais resultados da cúpula—que reuniu líderes governamentais e empresariais—em torno de 7 pilares. O chamado central é por uma "IA para Todos", fundada em princípios de equidade, acesso e cooperação global.

A declaração se apoia na filosofia hinduísta, incorporando conceitos como "Sarvajan Hitaya, Sarvajan Sukhaya" (bem-estar e felicidade para todos) e os "Sete Chakras de Ação". A partir dessas bases, o documento defende princípios como respeito à soberania nacional, democratização do acesso à tecnologia, fomento à criação de ecossistemas de IA ao redor do mundo, segurança e confiabilidade no setor, uso da IA para o desenvolvimento socioeconômico e do capital humano, colaboração global e eliminação de barreiras ao acesso.

Confira a seguir o resumo e, depois, o texto completo da declaração, no anexo:

A Cúpula de Impacto da IA 2026, realizada em Nova Déli nos dias 18 e 19 de fevereiro, foi concluída com a adoção da Declaração de Nova Déli sobre Impacto da IA, marcando um importante avanço na cooperação global em inteligência artificial.

A Declaração foi endossada por 88 países e organizações internacionais, refletindo um amplo consenso global sobre o uso da IA para promover o crescimento econômico e o bem-estar social.

Uma visão global compartilhada para a IA

Guiada pelo princípio de “Sarvajan Hitaya, Sarvajan Sukhaya” (Bem-estar para todos, felicidade para todos), a Declaração destaca que os benefícios da IA devem ser compartilhados de forma equitativa por toda a humanidade.

Ela enfatiza:

O fortalecimento da cooperação internacional e do engajamento multissetorial

O respeito à soberania nacional

O avanço da IA por meio de estruturas acessíveis e confiáveis

Sete Pilares (Chakras) de Ação

A Declaração está estruturada em torno de sete pilares fundamentais, que formam a base da cooperação global em IA:

Democratização dos Recursos de IA

Crescimento Econômico e Bem Social

IA Segura e Confiável

IA para a Ciência

Acesso para Empoderamento Social

Desenvolvimento de Capital Humano

Sistemas de IA Resilientes, Eficientes e Inovadores

Principais iniciativas globais anunciadas

A Cúpula apresentou uma série de iniciativas globais voluntárias e colaborativas, incluindo:

1. Carta para a Difusão Democrática da IA

Promove acesso acessível a recursos fundamentais de IA

Apoia ecossistemas locais de inovação

2. Global AI Impact Commons

Plataforma para ampliar e replicar casos de uso de IA globalmente

Facilita colaboração entre países para impacto no desenvolvimento

3. Trusted AI Commons

Repositório de ferramentas, métricas de referência e melhores práticas

Apoia o desenvolvimento de sistemas de IA seguros e confiáveis

4. Rede Internacional de Instituições de IA para a Ciência

Facilita a colaboração científica global

Fortalece capacidades de pesquisa impulsionadas por IA

5. Plataforma de IA para Empoderamento Social

Permite intercâmbio de conhecimento e soluções escaláveis

Foca na adoção equitativa da IA

6. Guia de Desenvolvimento da Força de Trabalho em IA e Princípios de Requalificação

Apoia capacitação, requalificação e alfabetização em IA

Prepara os países para uma economia impulsionada por IA

7. Princípios Orientadores sobre IA Resiliente e Eficiente

Ênfase em sistemas de IA energeticamente eficientes

Apoio por meio de um Guia sobre Resiliência da Infraestrutura de IA

Ênfase em crescimento econômico e eficiência

A Declaração destaca:

O papel da IA na transformação econômica

A importância de ecossistemas de IA de código aberto e acessíveis

A necessidade de infraestrutura de IA energeticamente eficiente

A ampliação do papel da IA na ciência, na governança e na prestação de serviços públicos

Fortalecimento da cooperação global

Os participantes reafirmaram compromisso com:

O avanço de prioridades globais compartilhadas na governança da IA

A promoção de estruturas voluntárias e não vinculantes

A transformação da visão em ações concretas por meio da cooperação contínua

A Cúpula deve impulsionar parcerias internacionais de longo prazo e posicionar a IA como um dos principais motores do crescimento econômico global.

A Declaração da Cúpula, conforme endossada por 88 países e organizações internacionais, segue em anexo.

Anexo:

Declaração da Cúpula de Impacto da IA

Nova Déli, 18–19 de fevereiro de 2026

Preâmbulo

Inspirados pelo princípio de “सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय” (Bem-estar para todos, felicidade para todos), acreditamos que o potencial da IA só será plenamente realizado quando seus benefícios forem compartilhados por toda a humanidade.

Nós, participantes de países e organizações internacionais, reunidos em Nova Déli em 19 de fevereiro de 2026 para a Cúpula de Impacto da IA, reconhecemos que o advento da IA marca um ponto de inflexão na trajetória da evolução tecnológica. As escolhas que fazemos hoje moldarão o mundo habilitado pela IA que as futuras gerações herdarão.

Isso exige maior cooperação internacional e engajamento multissetorial entre nossos países ao longo dos sete Chakras (pilares) da Cúpula de Impacto da IA, centrados nos princípios de:

Desenvolvimento de capital humano

Ampliação do acesso para empoderamento social

Confiabilidade dos sistemas de IA

Eficiência energética dos sistemas de IA

Uso da IA na ciência

Democratização dos recursos de IA

Uso da IA para crescimento econômico e bem social

Em complementaridade com iniciativas internacionais existentes, trabalharemos para promover entendimento compartilhado — respeitando a soberania nacional — sobre como a IA pode servir à humanidade.

Democratização dos Recursos de IA

Infraestrutura digital robusta e conectividade significativa e acessível são pré-requisitos para a implementação da IA e para desbloquear todo o seu potencial.

Inspirados pelo princípio de “Vasudhaiva Kutumbakam” (o mundo é uma só família), reconhecemos a importância de ampliar o acesso acessível a recursos de IA, permitindo que todos os países desenvolvam, adotem e implementem IA em benefício de seus cidadãos.

Tomamos nota da Carta para a Difusão Democrática da IA como estrutura voluntária e não vinculante para promover acesso a recursos fundamentais de IA, apoiar inovação local e fortalecer ecossistemas resilientes, respeitando as leis nacionais.

Crescimento Econômico e Bem Social

A adoção em larga escala da IA e de aplicações baseadas em IA tem potencial sem precedentes para impulsionar o desenvolvimento econômico e social.

Aplicações de código aberto e outras abordagens acessíveis podem contribuir para a escalabilidade, replicabilidade e adaptabilidade dos sistemas de IA em diversos setores.

Tomamos nota do Global AI Impact Commons como iniciativa voluntária para promover a adoção e ampliação de casos de uso bem-sucedidos.

IA Segura e Confiável

O avanço de sistemas de IA seguros, confiáveis e robustos é fundamental para gerar confiança e maximizar benefícios sociais e econômicos.

Reconhecemos a importância de medidas voluntárias lideradas pela indústria, soluções técnicas e estruturas regulatórias adequadas que promovam inovação e interesse público ao longo de todo o ciclo de vida da IA.

Tomamos nota do Trusted AI Commons como plataforma colaborativa voluntária e não vinculante.

Ciência

A remoção de barreiras estruturais e a ampliação da infraestrutura de pesquisa em IA podem promover seu uso na pesquisa científica global.

Tomamos nota da Rede Internacional de Instituições de IA para a Ciência como plataforma voluntária de colaboração.

Acesso para Empoderamento Social

A IA pode ampliar o acesso a conhecimento, soluções transfronteiriças, serviços e oportunidades, fortalecendo a participação social e econômica.

Reconhecemos a importância de plataformas colaborativas para avançar a adoção equitativa da IA.

Capital Humano

Realizar plenamente o potencial da IA exige capacitação adequada, desenvolvimento de força de trabalho, formação de servidores públicos, ampliação da alfabetização digital e atualização de ecossistemas educacionais.

Tomamos nota dos princípios orientadores voluntários para requalificação na era da IA e do guia de desenvolvimento da força de trabalho.

Resiliência, Inovação e Eficiência

Diante das crescentes demandas energéticas da IA, ressaltamos a importância do desenvolvimento de sistemas energeticamente eficientes.

Reconhecemos os Princípios Orientadores Voluntários sobre IA Resiliente, Inovadora e Eficiente, bem como o Guia para Infraestrutura Resiliente de IA.

Conclusão

Reconhecemos que a Cúpula de Impacto da IA contribuirá para fortalecer a cooperação internacional e a abordagem multissetorial na promoção de prioridades compartilhadas e princípios voluntários.

Reafirmamos nosso compromisso com a realização dos benefícios da IA e com a cooperação contínua para transformar aspirações em ações concretas no âmbito dos três Sutras da Cúpula de Impacto da IA da Índia 2026.

Países/organizações internacionais que apoiam a iniciativa: