Índia nomeia experiente especialista em China como próximo embaixador em Pequim

247 - A Índia nomeou Shri Vikram K. Doraiswami, atualmente alto-comissário indiano no Reino Unido, como o próximo embaixador do país na China, anunciou o Ministério das Relações Exteriores da Índia em comunicado divulgado nesta quinta-feira (19), acrescentando que o diplomata deverá assumir o cargo em breve. A informação foi divulgada pelo Global Times.

O Times of India, citado pelo Global Times, descreveu Doraiswami como “um diplomata experiente do serviço exterior”, que já ocupou diversos postos relevantes. Segundo a imprensa indiana, ele foi anteriormente embaixador da Índia em Bangladesh, Coreia do Sul e Uzbequistão. Além disso, atuou como secretário particular do ex-primeiro-ministro Atal Bihari Vajpayee.

Veículos de mídia indianos destacaram ainda que Doraiswami possui ampla experiência em assuntos relacionados à China.

De acordo com a agência ANI, ele foi nomeado terceiro-secretário da Comissão da Índia em Hong Kong em maio de 1994 e concluiu um diploma em língua chinesa na escola New Asia Yale-in-Asia Language School, da Universidade Chinesa de Hong Kong. “Ele é fluente em chinês, francês e coreano”, afirma o relatório da ANI.

Em setembro de 1996, foi designado para a Embaixada da Índia em Pequim, onde permaneceu por cerca de quatro anos, adquirindo “valiosa experiência” nas relações com a China, segundo o DNA India.

“O posto de embaixador na China é considerado um dos mais críticos dentro do serviço diplomático indiano… As passagens de Doraiswami trabalhando na China lhe conferiram uma compreensão mais racional e abrangente do país”, afirmou Lin Minwang, vice-diretor do Centro de Estudos do Sul da Ásia da Universidade Fudan, ao Global Times.

Doraiswami é considerado um diplomata de peso entre os especialistas indianos em China, com profundo entendimento das relações sino-indianas e das condições nacionais chinesas, disse Qian Feng, diretor do Departamento de Pesquisa do Instituto Nacional de Estratégia da Universidade Tsinghua.

Segundo o especialista, a nomeação demonstra a grande importância que Nova Délhi atribui às relações com Pequim e reflete uma forte ênfase no profissionalismo e no pragmatismo para estabilizar e avançar os laços bilaterais, sendo um sinal positivo.

O jornal The Tribune afirmou que a nomeação ocorre “em um momento crucial” das relações entre Índia e China, já que ambos os países vêm realizando esforços cautelosos para estabilizar os vínculos por meio de diálogo diplomático contínuo, após as tensões geradas pelo confronto no Vale de Galwan, em 2020.

Da mesma forma, o Times of India destacou que a decisão ocorre enquanto os dois países seguem engajados em negociações diplomáticas sobre questões bilaterais, incluindo temas fronteiriços e comerciais.

Após a cúpula entre líderes da China e da Índia em Kazan, em outubro de 2024, as relações bilaterais mantiveram trajetória de melhora gradual ao longo dos últimos dois anos, observou Qian.

Doraiswami substituirá Pradeep Rawat, atual embaixador indiano na China. Segundo Qian, durante seu mandato, Rawat trabalhou para ajudar as relações sino-indianas a se recuperarem do período anterior de maior tensão.

Nos últimos meses, China e Índia adotaram medidas para restaurar a normalidade nas relações, incluindo a retomada de voos diretos, o relaxamento de restrições de visto e a reativação de peregrinações religiosas.

Em fevereiro deste ano, autoridades de alto nível dos dois países realizaram uma nova rodada do Diálogo Estratégico China–Índia em Nova Délhi, mantendo conversas amistosas, francas e aprofundadas sobre a situação internacional e regional, políticas internas e externas, temas de interesse comum e as próprias relações bilaterais.

Segundo o The Tribune, espera-se que Doraiswami desempenhe “papel-chave na condução dessa relação complexa”, equilibrando competição e cooperação entre os dois vizinhos asiáticos enquanto Nova Délhi busca recalibrar sua abordagem em relação a Pequim.

Ao enviar esse diplomata sênior para Pequim, a Índia pretende ampliar um engajamento mais preciso e eficaz com a China no nível direto das negociações, facilitando a gestão de questões bilaterais complexas e sensíveis, administrando divergências e ampliando áreas de cooperação, acrescentou Qian.