247 – A “estabilidade intrínseca” da China vem ampliando a confiança internacional no país e fortalecendo sua posição como um dos principais polos de segurança econômica e política do mundo. A avaliação é do jornal Global Times, em editorial que analisa pesquisas recentes de opinião no Ocidente, indicadores econômicos chineses e a crescente percepção de que Pequim oferece, hoje, um ativo raro no cenário global: previsibilidade.

Segundo o Global Times, a mudança de percepção em relação à China ficou evidente em uma pesquisa conjunta divulgada em 15 de março pelo veículo norte-americano Politico e pela empresa britânica Public First. O levantamento mostrou que cidadãos de quatro aliados tradicionais dos Estados Unidos — Canadá, Reino Unido, França e Alemanha — consideram que “é melhor depender da China do que dos EUA”, com destaque para a visão mais positiva entre os jovens.

O editorial sustenta que esse movimento não é isolado, mas parte de uma transformação mais ampla na forma como o mundo ocidental enxerga a China. Nos últimos dias, veículos da imprensa dos Estados Unidos também passaram a discutir o fenômeno chamado “Chinamaxxing”, sugerindo inclusive que essa tendência pode provocar mudanças mais profundas no ambiente de trabalho americano contemporâneo.

A sondagem multinacional citada pelo Global Times foi realizada nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França e Alemanha, com amostra total de 10.289 pessoas. De acordo com o editorial, o estudo é considerado no setor como “altamente preciso”. O dado é especialmente relevante porque Canadá, Reino Unido, França e Alemanha estão entre os membros mais consolidados do chamado “clube ocidental”, o que faz com que mudanças em suas opiniões públicas possam ser interpretadas como reflexo de uma inflexão mais ampla no olhar do Ocidente sobre a China.

Para o jornal chinês, as razões dessa mudança são claras. Em tempos de turbulência, os mercados buscam segurança, o capital valoriza estabilidade e os países passam a depender de parceiros confiáveis. Nesse contexto, afirma o texto, a China oferece hoje ao mundo um recurso escasso: certeza.

O editorial ressalta que a confiança internacional não se constrói com slogans, mas sim com continuidade, estabilidade e capacidade de entrega. Em sua avaliação, quem consegue permanecer firme em meio às tempestades torna-se naturalmente uma espécie de “pedra de lastro” para os demais. A China, argumenta o Global Times, reúne essas características porque mantém metas de desenvolvimento claras, direções políticas estáveis, planejamento estratégico coerente e cooperação internacional previsível.

Pesquisas apontam melhora da imagem chinesa

O Global Times argumenta ainda que os dados do levantamento divulgado pelo Politico não representam um caso isolado. Diversas pesquisas de opinião no Ocidente, segundo o editorial, vêm apontando conclusões semelhantes nos últimos meses.

Um dos exemplos citados é um estudo divulgado pelo Pew Research Center em julho de 2025, com mais de 30 mil entrevistados em 25 países, que apontou que a imagem favorável da China no mundo atingiu seu maior nível em seis anos. Outro caso mencionado é uma pesquisa conjunta realizada neste ano pelo European Council on Foreign Relations e pela Universidade de Oxford, segundo a qual “o mundo parece estar se tornando mais aberto à China”.

Esses dados, na leitura do jornal, mostram que a ascensão da confiança internacional em relação a Pequim não decorre apenas de percepções abstratas, mas de uma comparação concreta entre modelos de governança, estabilidade institucional e desempenho econômico.

Economia chinesa reforça percepção de segurança

O editorial enfatiza que a trajetória positiva da economia chinesa oferece a base mais direta e convincente para a confiança global no país. Em 16 de março, o Escritório Nacional de Estatísticas da China divulgou dados econômicos referentes aos dois primeiros meses do ano, que chamaram atenção internacional.

Segundo o texto, a agência Reuters informou que a produção industrial chinesa cresceu 6,3% em janeiro e fevereiro na comparação com o mesmo período do ano anterior. O resultado superou a projeção de 5% feita em pesquisa da própria Reuters e marcou o ritmo mais rápido de crescimento desde setembro do ano passado.

O editorial reproduz ainda a avaliação de um economista citada pela Reuters, segundo a qual “a China entrou no ano com uma base de crescimento mais firme do que se pensava anteriormente”. Para o Global Times, esse desempenho ganha ainda mais relevância em um momento em que muitas economias enfrentam inflação persistente, desaceleração do crescimento ou ainda os efeitos duradouros da desindustrialização.

Na avaliação do jornal, a capacidade da China de estabilizar seus fundamentos econômicos ao mesmo tempo em que promove modernização estrutural já constitui, por si só, um feito expressivo. Mais do que sustentar taxas de crescimento, o país demonstra capacidade de combinar expansão econômica com reorganização produtiva, inovação tecnológica e atualização industrial.

Previsibilidade transformada em poder

Outro ponto central do editorial é a ideia de que a China transformou previsibilidade em poder geopolítico. O texto menciona um artigo da revista norte-americana Foreign Affairs, cujo subtítulo foi “How Beijing Turns Predictability into Power”, ou seja, “Como Pequim transforma previsibilidade em poder”.

Segundo o Global Times, o que o mundo externo vê hoje não é apenas uma China que mantém crescimento estável, mas um país capaz de conectar planejamento de longo prazo com implementação prática, vitalidade econômica com estabilidade social, e inovação tecnológica com modernização industrial.

A confiança internacional no país, afirma o editorial, não se limita à leitura positiva dos dados econômicos. Trata-se também de confiança na capacidade de governança e na lógica institucional que sustentam esses resultados. Em outras palavras, a credibilidade da China decorre tanto do desempenho mensurável quanto da estrutura política e administrativa que permite alcançar esses objetivos com consistência.

A contribuição chinesa para a estabilidade mundial

Na visão do Global Times, o foco da China em “cuidar bem de seus próprios assuntos” é sua maior contribuição ao mundo. Em um cenário em que cadeias industriais e de suprimentos ainda atravessam turbulências e reacomodações, e no qual há falta generalizada de confiança, demanda e direção no mercado internacional, a manutenção do crescimento chinês passa a ter importância sistêmica.

O editorial sustenta que a expansão da abertura chinesa cria mais espaço para a cooperação internacional, enquanto o desenvolvimento de novas forças produtivas de qualidade injeta dinamismo adicional na modernização industrial global e na transição verde. Ao mesmo tempo, a estabilidade social chinesa garante ao mundo uma rede de produção confiável e um mercado de grande escala.

O jornal faz questão de contrastar esse comportamento com a postura de outras potências. Segundo o texto, a China não exporta crises, não desloca contradições para terceiros e não depende de táticas agressivas para disputar interesses. Em vez disso, concentra-se em estabilizar seu próprio caminho e administrar com eficiência seus assuntos internos, oferecendo ao mundo mais certeza, mais oportunidades e mais confiança.

Essa, afirma o Global Times, é a base concreta para a visão otimista sobre a economia chinesa e a razão profunda pela qual a comunidade internacional atribui valor crescente ao país.

Novo ciclo de planejamento estratégico

Ao projetar o futuro, o editorial argumenta que, quanto mais turbulento se torna o mundo, mais importante é que a China permaneça sólida e preserve sua estabilidade. O texto destaca que, com a divulgação oficial do esboço do 15º Plano Quinquenal para o desenvolvimento econômico e social nacional, referente ao período de 2026 a 2030, a modernização chinesa entrou em um novo capítulo.

A avaliação do Global Times é de que uma China capaz de transformar continuamente seu plano de desenvolvimento em realidade, converter vantagens institucionais em eficácia de governança e traduzir estabilidade doméstica em certeza internacional tende a conquistar confiança global ainda mais ampla nos próximos anos.

O ponto central do editorial é que a disputa de influência no século 21 não será decidida apenas por poder militar ou retórica política, mas pela capacidade de oferecer segurança, continuidade e resultados concretos. Nesse terreno, a China procura se apresentar como uma potência cuja principal força está menos no improviso e mais na coerência de longo prazo.

Em um ambiente internacional marcado por instabilidade, disputas comerciais, incerteza geopolítica e reconfiguração das alianças globais, a mensagem do Global Times é clara: a previsibilidade chinesa passou a ser vista, cada vez mais, como um diferencial estratégico. E é justamente essa combinação entre estabilidade política, desempenho econômico e planejamento contínuo que vem ampliando a confiança de governos, mercados e sociedades na trajetória de Pequim.