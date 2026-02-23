Índia orienta seus cidadãos a deixar o Irã

247 - O governo da Índia orientou seus cidadãos a deixarem o Irã em meio ao que classificou como uma “situação em evolução” no país do Oriente Médio. O alerta foi emitido pela Embaixada indiana em Teerã nesta segunda-feira (23), recomendando que os seus nacionais utilizem os meios de transporte disponíveis para deixar o território iraniano o quanto antes.

As informações foram divulgadas pelo jornalista Sidhant Sibal na rede social X (antigo Twitter). Segundo a publicação, o comunicado oficial destaca a necessidade de “exercer extrema cautela” e evitar áreas de protestos, além de manter documentos de viagem e de imigração prontos para eventual deslocamento.

De acordo com o aviso diplomático, os cidadãos indianos devem organizar sua saída utilizando voos comerciais ou outros meios disponíveis, enquanto a representação consular acompanha o desenrolar dos acontecimentos. A orientação ocorre em meio ao aumento das tensões na região, descritas como ameaças crescentes à estabilidade local.

O comunicado enfatiza três pontos centrais: deixar o país por transporte disponível, adotar máxima prudência e evitar locais de aglomeração e manifestações, além de manter passaportes e demais documentos acessíveis. A medida indica preocupação com o agravamento do cenário de segurança no Irã.

A recomendação também surge em meio a especulações internacionais sobre possíveis desdobramentos militares na região, o que eleva o nível de alerta entre governos estrangeiros com cidadãos no país. Até o momento, não há anúncio público de operações de retirada em larga escala, mas a orientação oficial reforça a prioridade dada à proteção de nacionais no exterior.

A movimentação da diplomacia indiana acompanha o ambiente de instabilidade geopolítica no Oriente Médio, onde tensões recentes têm provocado reações preventivas de diferentes governos. O alerta da Embaixada em Teerã sinaliza que Nova Délhi monitora de perto a situação e busca evitar que seus cidadãos sejam surpreendidos por uma eventual escalada do conflito.