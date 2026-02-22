Irã sinaliza concessões nucleares em troca de alívio de sanções

Reuters - O Irã indicou que está disposto a fazer concessões em seu programa nuclear nas negociações com os Estados Unidos em troca do levantamento das sanções e do reconhecimento de seu direito de enriquecer urânio, na tentativa de evitar um ataque dos EUA.

Ambos os lados continuam fortemente divididos — mesmo sobre o escopo e a sequência do alívio das sanções severas dos EUA — após duas rodadas de negociações, disse uma autoridade iraniana sênior à Reuters.

No entanto, a Reuters está relatando pela primeira vez que o Irã está oferecendo novas concessões desde o fim das negociações na semana passada, quando as partes pareciam distantes e caminhando para um conflito militar. Analistas dizem que a medida sugere que Teerã está tentando manter viva a diplomacia e evitar um grande ataque dos EUA.

A autoridade disse que Teerã consideraria seriamente uma combinação de enviar metade de seu urânio mais altamente enriquecido para o exterior, diluir o restante e participar da criação de um consórcio regional de enriquecimento — uma ideia levantada periodicamente em anos de diplomacia ligada ao Irã.

O Irã faria isso em troca do reconhecimento pelos EUA do direito do Irã ao “enriquecimento nuclear pacífico” sob um acordo que também incluiria o levantamento das sanções econômicas, disse a autoridade.

Além disso, o Irã ofereceu oportunidades para empresas norte-americanas participarem como contratadas nas grandes indústrias de petróleo e gás iranianas, disse a autoridade, em negociações para resolver décadas de disputa sobre as atividades nucleares de Teerã.

“Dentro do pacote econômico em negociação, os EUA também receberam ofertas de oportunidades para investimentos sérios e interesses econômicos tangíveis na indústria petrolífera iraniana”, disse a autoridade.

A Casa Branca não respondeu imediatamente às perguntas sobre o assunto.

Washington vê o enriquecimento dentro do Irã como um caminho potencial para armas nucleares. O Irã nega estar buscando armas nucleares e quer que seu direito de enriquecer urânio seja reconhecido.

Irã e os EUA retomaram as negociações neste mês, enquanto os EUA aumentam sua capacidade militar no Oriente Médio. O Irã ameaçou atacar bases norte-americanas na região se for atacado.

A autoridade iraniana disse que as discussões mais recentes ressaltaram a diferença entre os dois lados, mas enfatizou que “existe a possibilidade de se chegar a um acordo provisório” à medida que as negociações continuam.

“A última rodada de negociações mostrou que as ideias dos EUA sobre o escopo e o mecanismo de alívio das sanções diferem das demandas do Irã. Ambos os lados precisam chegar a um cronograma lógico para levantar as sanções”, disse a autoridade.

“Este roteiro deve ser razoável e baseado em interesses mútuos.”

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, disse neste domingo que espera se reunir com o enviado especial do presidente dos EUA, Donald Trump, Steve Witkoff, em Genebra na quinta-feira, acrescentando que ainda há “uma boa chance".