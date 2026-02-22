Irã enfrenta nova onda de protestos antigoverno com mais de 25 mortes confirmadas

247 - Cinco cientistas e 22 estudantes morreram durante os recentes protestos no Irã, informou neste domingo (22) Hossein Sadeghi, chefe do Centro de Informação e Relações Públicas do Ministério da Educação do Irã, de acordo com informações transmitidas pela emissora local IRIB.

“Entre os que morreram nos recentes protestos estão cinco cientistas e 22 estudantes”, disse Sadeghi.

Mais cedo, no sábado (21), a BBC informou que estudantes de diversas universidades do Irã realizaram protestos contra o governo, nas mais recentes manifestações desde os atos iniciados no fim de dezembro de 2025.

No fim de janeiro, autoridades iranianas informaram que 3.117 pessoas morreram nos protestos em decorrência de confrontos armados. Os protestos eclodiram no país no fim de dezembro, em meio a preocupações com o aumento da inflação provocado pelo enfraquecimento da moeda local, o rial iraniano, recorda a Sputnik.

Em várias cidades, as manifestações se transformaram em confrontos com a polícia, enquanto os manifestantes entoavam palavras de ordem críticas ao governo islâmico.