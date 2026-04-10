Influenciador do MAGA diz que Melania está “rompendo com Trump” após declaração sobre Epstein

247 - O comentarista político de extrema direita Alex Jones afirmou que a primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, estaria se afastando do presidente Donald Trump após seu posicionamento sobre o caso Jeffrey Epstein. A declaração ocorre depois que Melania negou qualquer ligação com o financista e defendeu uma audiência pública no Congresso para ouvir vítimas.

Jones interpretou o discurso da primeira-dama como uma ruptura com a narrativa adotada por Trump, que já minimizou o tema em ocasiões anteriores. O caso Epstein, que envolve acusações de abuso e tráfico sexual, segue como um dos pontos mais sensíveis no debate político norte-americano.

“A própria esposa de Trump apareceu hoje em uma coletiva não anunciada e disse que os crimes de Epstein são reais e que quer as vítimas diante do Congresso e que o acobertamento termine — isso é o oposto do que Trump está dizendo”, declarou Jones em vídeo publicado nas redes sociais.

Na avaliação do comentarista, a fala indica um distanciamento político dentro do próprio núcleo presidencial. “Parece para mim que ela está rompendo com Trump porque sabe que o barco está afundando, descobriu a verdade”, afirmou.

Melania Trump, em seu pronunciamento, rejeitou de forma enfática qualquer associação com Epstein e criticou acusações envolvendo seu nome. “As mentiras que me ligam ao desprezível Jeffrey Epstein precisam terminar hoje”, disse. “Os indivíduos que mentem sobre mim carecem de padrões éticos, humildade e respeito”.

Ela também defendeu que vítimas tenham espaço para relatar suas experiências em uma audiência pública. “Cada mulher deve ter seu dia para contar sua história em público, se assim desejar, e então seu testemunho deve ser permanentemente registrado nos arquivos do Congresso”, afirmou. “Então, e somente então, teremos a verdade”.