Em meio ao conflito no Oriente Médio, Melania Trump preside e discursa no Conselho de Segurança da ONU

247 - A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, afirmou na Organização das Nações Unidas (ONU) que a educação é um dos principais instrumentos para a promoção da paz entre os povos. Ao discursar em sessão do Conselho de Segurança, ela destacou o papel do conhecimento na formação de valores e na construção de sociedades mais empáticas.

De acordo com a RTP, a participação marcou um fato inédito nos 80 anos de história das Nações Unidas: foi a primeira vez que o cônjuge de um chefe de Estado em exercício presidiu uma reunião do Conselho de Segurança, considerado o órgão mais poderoso da ONU.

Discurso inédito no Conselho de Segurança

A presença de Melania Trump na condução da sessão chamou atenção tanto pelo simbolismo institucional quanto pelo momento geopolítico em que ocorreu. A primeira-dama assumiu a presidência do encontro em meio a uma conjuntura internacional marcada por conflitos no Oriente Médio.

Durante o discurso, ela ressaltou a importância da formação intelectual e moral das novas gerações. Segundo Melania Trump, "as crianças criadas numa cultura enraizada na inteligência desenvolvem confiança, inovam, constroem, competem e mantêm um profundo sistema de valores. O conhecimento fomenta a empatia pelos outros, transcendendo a geografia, a religião, a raça, o género e até os valores locais".

Educação como base de valores e empatia

Ao associar educação e empatia, a primeira-dama dos Estados Unidos defendeu que o acesso ao conhecimento pode ultrapassar fronteiras culturais e religiosas, fortalecendo valores comuns e promovendo maior compreensão entre diferentes sociedades.

A ênfase na infância e na formação educacional foi apresentada como elemento central para a construção de ambientes mais cooperativos e menos propensos a conflitos, em consonância com o debate internacional sobre desenvolvimento e estabilidade.

Contexto de tensão no Oriente Médio

Apesar do caráter histórico da sessão, analistas avaliam que o discurso ocorre sob forte impacto do cenário regional. Segundo autoridades iranianas, um ataque a uma escola para meninas no sul do Irão, no contexto da ofensiva conjunta de Israel e dos Estados Unidos contra o país, resultou em mais de 100 mortes.