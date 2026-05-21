Irã acusa EUA de preparar novo ataque

247 - O Irã acusa os EUA de preparar novo ataque, em meio a novas declarações do presidente Donald Trump, que afirmou que as Forças Armadas norte-americanas podem agir “com ainda mais força."

Segundo a Al Jazeera, o principal negociador do Irã afirmou que os Estados Unidos querem reiniciar a guerra e estariam realizando “movimentos abertos e clandestinos” que, na avaliação de Teerã, sinalizam a preparação de uma nova ofensiva.

A acusação ocorre em um momento de elevada tensão entre Washington e Teerã. De acordo com as informações divulgadas pela emissora, Trump declarou que os militares dos EUA talvez tenham que atacar o Irã “com ainda mais força”, mas indicou que ainda pretende esperar o desfecho das tratativas diplomáticas.

O presidente norte-americano havia afirmado anteriormente que um acordo estaria nos “estágios finais”. A fala, no entanto, foi acompanhada de novas ameaças militares, ampliando a incerteza sobre os rumos das negociações e sobre a possibilidade de uma retomada do conflito.

As declarações do lado iraniano reforçam a percepção de que Teerã vê as ações de Washington como parte de uma estratégia de pressão. Ao mencionar movimentos “abertos e clandestinos”, o negociador iraniano sugere que os EUA atuam tanto no campo público quanto em iniciativas não declaradas para criar condições para uma nova escalada.

O impasse ocorre em meio à tentativa de alcançar um acordo de paz, mas as falas recentes indicam que a diplomacia segue pressionada por ameaças de nova ação militar. Enquanto Trump afirma que ainda esperará por uma solução negociada, Teerã sustenta que Washington já dá sinais de preparação para um novo ataque.