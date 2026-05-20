Chanceler do Irã diz que Irã prepara “surpresas maiores” caso EUA voltem a atacar

247- O Irã afirmou que os Estados Unidos poderão enfrentar “surpresas muito maiores” caso iniciem uma nova guerra contra a República Islâmica. Segundo a HispanTV, o alerta foi feito após a divulgação de um relatório do Congresso norte-americano que, de acordo com Teerã, reconheceu a destruição ou danificação de dezenas de aeronaves militares durante o recente conflito.

A declaração foi feita pelo ministro das Relações Exteriores do Irã, Seyed Abbas Araqchi, em mensagem publicada na terça-feira em sua conta no Twitter. De acordo com a HispanTV, o chanceler iraniano relacionou o alerta às perdas atribuídas às forças dos Estados Unidos, incluindo um caça F-35.

“Com as lições aprendidas e o conhecimento que adquirimos, um retorno à guerra trará muitas outras surpresas”, afirmou Araqchi.

Relatório cita perdas de aeronaves dos EUA

Araqchi disse que, meses após o início da guerra contra o Irã, o Congresso dos Estados Unidos reconheceu a perda de dezenas de aeronaves avaliadas em bilhões de dólares. O ministro destacou que o documento teria confirmado que as Forças Armadas iranianas foram as primeiras a abater um caça F-35.

Segundo o relatório citado pela reportagem, pelo menos 42 aeronaves norte-americanas teriam sido destruídas ou danificadas durante a guerra contra o Irã. O custo total das perdas foi estimado em aproximadamente US$ 2,6 bilhões.

Entre os equipamentos listados estariam quatro caças F-15E Strike Eagle, um F-35A Lightning II, um A-10 Thunderbolt II, sete aeronaves de reabastecimento KC-135 Stratotanker e uma aeronave de alerta aéreo antecipado e controle AWACS, modelo Boeing E-3 Sentry.

O levantamento também menciona a perda de duas aeronaves MC-130J Commando II, um helicóptero HH-60W Jolly Green II, 24 drones MQ-9 Reaper e um MQ-4C Triton.

Teerã destaca Operação Verdadeira Promessa 4

Durante os 40 dias de agressão contra o país, conforme a versão iraniana citada na reportagem, as Forças Armadas do Irã lançaram 100 ondas de ataques retaliatórios no âmbito da Operação Verdadeira Promessa 4.

Teerã afirma que os ataques causaram pesadas perdas militares e humanas a Israel e aos Estados Unidos, em resposta à guerra que, segundo as autoridades iranianas, foi iniciada contra a República Islâmica em 28 de fevereiro pelos EUA e pelo regime israelense.

Ainda de acordo com a versão apresentada por autoridades iranianas, as Forças Armadas do país conseguiram interceptar e abater vários caças, mísseis e drones invasores ao longo do conflito.

Irã afirma que sistemas dos EUA foram expostos

Autoridades iranianas afirmaram repetidamente que a guerra demonstrou a vulnerabilidade dos sistemas militares avançados dos Estados Unidos diante das capacidades de mísseis e drones do Irã.

Um alto funcionário iraniano citado pela reportagem afirmou que a derrubada de um caça F-35 norte-americano que havia entrado no país teria desfeito o mito de que aviões de guerra conseguem escapar dos radares.

Segundo as autoridades iranianas, o país também abateu 170 drones e caças avançados americanos e israelenses durante a operação.

Defesa aérea iraniana é exaltada

A reportagem afirma ainda que os sistemas modernos de defesa aérea do Irã demonstraram, durante a guerra, capacidade de interceptar objetos voadores hostis, mísseis de cruzeiro e pequenas aeronaves.

Para Teerã, o desempenho das defesas iranianas reforçou a avaliação de que os sistemas militares do paí