Irã afirma ter destruído oito instalações militares dos EUA no Golfo

247 - A Guarda Revolucionária do Irã afirmou neste domingo (28) ter destruído oito instalações militares dos Estados Unidos no Kuwait e no Bahrein, em uma ofensiva noturna com mísseis balísticos e drones. Segundo a corporação, os ataques foram uma resposta aos recentes bombardeios norte-americanos contra alvos iranianos em Sirik e Qeshm, conforme informou a agência Anadolu.

De acordo com a emissora estatal iraniana IRIB, a operação foi conduzida em conjunto pelas forças naval e aeroespacial do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. Os alvos incluíram estruturas militares ligadas ao Exército dos Estados Unidos na Base Aérea Ali Al Salem, no Kuwait, e instalações associadas à Quinta Frota norte-americana no Bahrein.

Em comunicado, a Guarda Revolucionária declarou que a ação atingiu “oito infraestruturas militares pertencentes ao Exército dos EUA” e classificou a ofensiva como uma retaliação direta aos ataques contra instalações iranianas. A corporação afirmou ainda que a operação combinou o uso de mísseis balísticos e aeronaves não tripuladas.

A ofensiva ocorre em meio ao agravamento das tensões nas águas do Golfo e representa uma das ações diretas mais significativas atribuídas ao Irã contra ativos militares norte-americanos na região desde o início do conflito. Segundo a IRIB, os ataques foram realizados durante a noite e ocorreram poucas horas após o aumento da tensão militar na região.

O episódio aprofunda a crise envolvendo Irã e Estados Unidos, apesar do memorando de entendimento assinado recentemente com mediação do Paquistão. O acordo tinha como objetivo encerrar a guerra iniciada em 28 de fevereiro, mas a nova rodada de ataques indica que a trégua diplomática permanece fragilizada diante da escalada militar.

A Base Aérea Ali Al Salem, no Kuwait, é considerada uma estrutura estratégica para as operações dos Estados Unidos no Oriente Médio. Já a Quinta Frota norte-americana, sediada no Bahrein, tem papel central no monitoramento das rotas marítimas do Golfo, região decisiva para o fluxo internacional de petróleo e gás.

Até o momento, a matéria original não informa uma resposta oficial dos Estados Unidos, do Kuwait ou do Bahrein sobre a declaração da Guarda Revolucionária. Também não há, nas informações fornecidas, confirmação independente sobre a extensão dos danos mencionados pelo Irã.