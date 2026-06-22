Irã altera data do funeral de Ali Khamenei quatro meses após assassinato

247 - O governo do Irã anunciou o adiamento do início das cerimônias de despedida do aiatolá Ali Khamenei, ex-líder supremo do país, morto em fevereiro deste ano durante ataques realizados pelos Estados Unidos e por Israel contra Teerã. Inicialmente programado para começar em 4 de julho, o funeral foi remarcado para o dia 6. O sepultamento, por sua vez, permanece previsto para 9 de julho.

Segundo o Metrópoles, a mudança no cronograma foi comunicada por Iman Attarzadeh, integrante da equipe responsável pela organização das cerimônias. Segundo ele, o motivo do adiamento não foi informado pelas autoridades iranianas.

Cronograma das homenagens

As cerimônias terão início em 6 de julho, no Grande Palácio Imã Khomeini, complexo funerário localizado no sul de Teerã que abriga os restos mortais do aiatolá Ruhollah Khomeini, líder da Revolução Iraniana.

No dia 7, estão previstos dois cortejos fúnebres públicos. O primeiro ocorrerá em Teerã, capital iraniana, e o segundo na cidade sagrada de Qom. O enterro de Khamenei está marcado para 9 de julho, em Mashhad, cidade situada no nordeste do Irã.

Ali Khamenei foi assassinado em 28 de fevereiro, aos 85 anos, durante os ataques contra a capital iraniana no início da guerra envolvendo Irã, Estados Unidos e Israel.

Ele ocupou o posto de líder supremo da República Islâmica desde 1989, exercendo a mais alta autoridade política e religiosa do país durante quase 37 anos.

Após sua morte, o governo iraniano anunciou que Mojtaba Khamenei, seu filho, assumiria a liderança suprema do país.