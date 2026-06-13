Funeral de Khamenei começará em Teerã em 4 de julho

Reuters - O funeral do falecido líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, terá início em Teerã no dia 4 de julho e será encerrado com o enterro em sua cidade natal, a cidade sagrada de Mashhad, no nordeste do país, no dia 9 de julho, informou a mídia estatal iraniana neste sábado.

Khamenei foi morto no primeiro dia dos ataques aéreos de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã, em 28 de fevereiro. O clérigo de 86 anos esteve à frente da República Islâmica por 36 anos.

Os preparativos para o funeral devem incluir cerimônias no dia 7 de julho na cidade sagrada de Qom, ao sul de Teerã, informou a mídia.

A lei islâmica exige que o falecido seja enterrado o mais rápido possível, e idealmente dentro de 24 horas após a morte, mas são permitidas exceções, por exemplo, em tempos de guerra.

Durante seu governo, Khamenei transformou o Irã em uma poderosa força antiamericana, espalhando sua influência militar pelo Oriente Médio por meio de forças aliadas como o Hezbollah, no Líbano, enquanto usava mão de ferro para reprimir surtos de agitação interna.

Khamenei permaneceu um forte crítico dos Estados Unidos durante todo o seu governo, enquanto sucessivos governos norte-americanos tentaram, sem sucesso, resolver uma disputa com o país sobre seu programa nuclear.

O ataque aéreo que o matou destruiu seu complexo no centro de Teerã. Seu filho Mojtaba, de 56 anos, que também perdeu a esposa no ataque e ficou ferido, sucedeu o pai como líder supremo.

O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, disse neste sábado que o Irã e os Estados Unidos chegaram a um acordo sobre uma estrutura para um acordo de paz após mais de três meses de guerra e devem assinar um acordo inicial nas próximas 24 horas.

(Reportagem de Ahmed Elimam, Eman Abouhassira, Mohammed Gebaly e da redação de Dubai; )