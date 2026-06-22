Irã anuncia suspensão de sanções ao petróleo

247 - O Irã anunciou que as sanções ao petróleo iraniano foram suspensas e que parte dos ativos do país congelados no exterior foi liberada após a conclusão de negociações realizadas na Suíça, em um movimento apresentado por Teerã como avanço diplomático relevante.

A declaração foi feita pelo ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, em publicação no X. Segundo ele, além da suspensão das sanções ao petróleo, houve desbloqueio de alguns bens iranianos no exterior. Na mesma mensagem, Araghchi afirmou que “um grande plano de reconstrução e desenvolvimento para o Irã foi lançado”.

A publicação do chanceler iraniano, no entanto, não detalhou quais ativos foram liberados nem apresentou informações adicionais sobre o plano de reconstrução e desenvolvimento mencionado por ele.

Negociações envolveram petróleo, ativos e acordo final

Antes do anúncio de Araghchi, Hossein Ghorbanzadeh, especialista em economia da delegação iraniana, havia afirmado que um projeto de acordo para uma isenção temporária das sanções dos Estados Unidos ao petróleo iraniano e a seus derivados já tinha sido concluído. A informação foi divulgada pela agência semioficial iraniana Fars.

Além da pauta econômica e energética, delegações dos Estados Unidos e do Irã discutiram as bases para negociações voltadas a um acordo final, segundo o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmaeil Baghaei, citado pela agência estatal Tasnim.

Mediadores citam ambiente positivo

As conversas entre Washington e Teerã, agora encerradas, foram conduzidas sob mediação de Paquistão e Catar. Em declaração conjunta, os dois países afirmaram que as negociações ocorreram em uma “atmosfera positiva e construtiva” e que foram alcançados “progressos encorajadores”.

O avanço anunciado ocorre em meio a tratativas diplomáticas envolvendo sanções, petróleo e ativos iranianos bloqueados no exterior, pontos centrais nas discussões entre as partes. Segundo as informações divulgadas pelas autoridades iranianas e pelos mediadores, as conversas buscaram estabelecer caminhos para uma solução mais ampla entre os Estados Unidos e o Irã.