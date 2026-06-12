Irã anuncia novo cinturão de segurança no Oriente Médio
Medida mira rotas entre Ormuz e Bab Al-Mandeb em meio à escalada de tensões envolvendo Irã, Israel, Estados Unidos e Iêmen
247 - O Irã anunciou uma nova iniciativa de segurança voltada às rotas marítimas entre o Estreito de Ormuz e Bab Al-Mandeb, em um momento de aumento das tensões no Oriente Médio, com reflexos diretos sobre a navegação internacional e o comércio em uma das passagens estratégicas mais sensíveis do mundo.
As informações são da Prensa Latina. Segundo declarações divulgadas pela mídia iraniana, o comandante da Força Quds da Guarda Revolucionária do Irã, Esmail Qaani, afirmou que a medida integra a estratégia da chamada “frente de resistência unificada” diante das ações de Israel e dos Estados Unidos na região.
Qaani declarou que as forças que compõem esse eixo concentram esforços sobre rotas marítimas utilizadas por seus adversários. O comandante também indicou que as operações destinadas a ampliar a pressão sobre esses corredores estratégicos poderão ser reforçadas conforme a evolução do cenário regional.
Ao comentar os recentes movimentos no Iêmen, Qaani classificou as ações como “oportunas e decisivas”, em referência às medidas anunciadas pelo movimento Ansar Allah. Ele também deixou em aberto a possibilidade de que outros grupos passem a integrar a chamada frente de resistência, dependendo das circunstâncias.
No mesmo contexto, o porta-voz militar do Ansar Allah, Yahya Saree, anunciou a proibição da circulação de navios israelenses no Mar Vermelho. Ele afirmou que qualquer movimentação marítima ligada a Israel passará a ser considerada alvo militar pelo grupo.
Saree também anunciou o lançamento de mísseis contra alvos estratégicos na cidade de Jaffa. Segundo o porta-voz, as operações militares do movimento poderão ser intensificadas de acordo com o desenvolvimento dos acontecimentos no Oriente Médio.
A escalada ocorre em paralelo a negociações e esforços diplomáticos para conter as tensões regionais. Governos e organismos internacionais acompanham de perto os desdobramentos, especialmente pelo risco de impacto sobre a segurança marítima e sobre o fluxo comercial em rotas essenciais para a economia global.
O trecho entre Ormuz e Bab Al-Mandeb é considerado crucial para a navegação internacional, conectando áreas de alto valor estratégico no Golfo Pérsico, no Mar Vermelho e em corredores de transporte energético. A instabilidade nessas águas amplia a preocupação com novos episódios de confronto e com possíveis efeitos sobre cadeias comerciais internacionais.