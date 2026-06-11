Porta-voz do Irã diz que acordo com EUA não foi finalizado

247 - O governo do Irã negou nesta quinta-feira (11) que tenha concluído um acordo com os Estados Unidos e afirmou que ainda não tomou uma decisão final sobre as negociações em curso. As declarações foram feitas pelo porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmail Baghaei, em entrevista à agência estatal IRNA.

Segundo a CNN Brasil, Baghaei classificou como "mera especulação" as informações que apontavam para a conclusão de um entendimento entre Teerã e Washington. Ele afirmou que as conversas avançaram significativamente, mas ainda não resultaram em um acordo definitivo.

De acordo com o porta-voz, Catar e Paquistão atuam como mediadores nas negociações. Ao mesmo tempo, ele responsabilizou os Estados Unidos por dificuldades no processo diplomático.

"Desde o início, o status das negociações estava claro para nós, e grande parte do texto já havia sido finalizada. No entanto, os americanos continuaram mudando suas posições", disse Baghaei.

O representante iraniano também afirmou que o país manteve suas exigências ao longo das negociações. "Até o momento, o Irã não chegou a uma decisão final sobre qualquer acordo", concluiu. Baghaei declarou ainda que o Estreito de Ormuz se tornou "menos seguro devido às ações dos EUA".

Trump prevê assinatura em breve

As declarações do porta-voz iraniano contrastam com a avaliação apresentada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que afirmou nesta quinta-feira (11) que um acordo para encerrar o conflito com o Irã está próximo de ser concluído.

Durante evento realizado no Salão Oval, Trump disse que os documentos estão praticamente prontos e indicou que uma cerimônia de assinatura poderá ocorrer nos próximos dias, possivelmente na Europa, com a participação do vice-presidente dos EUA, JD Vance. "Os documentos estão praticamente finalizados, então vamos ver", afirmou.

O presidente estadunidense também declarou que a abertura do Estreito de Ormuz estaria vinculada à formalização do entendimento entre os dois países. "O estreito será oficialmente aberto assim que assinarmos o acordo, o que pode acontecer em breve, muito em breve, talvez durante o fim de semana na Europa", afirmou.

Segundo Trump, o processo deverá avançar rapidamente. O presidente afirmou ainda acreditar que o líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, concordou com os termos negociados.

Suspensão de ataques

Mais cedo, Trump informou ter suspendido ataques planejados contra o Irã após a aprovação dos pontos finais do acordo. Fontes disseram que mediadores registraram avanços nas negociações e demonstraram cauteloso otimismo após iniciativas de líderes regionais para superar os principais impasses.

A suspensão das ações militares ocorreu poucas horas depois de Trump ameaçar atacar o Irã com "muita força" e sugerir que os Estados Unidos poderiam assumir o controle da ilha de Kharg, responsável por cerca de 90% das exportações iranianas de petróleo bruto.