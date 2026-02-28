Irã ataca bases dos EUA no Golfo após ofensiva conjunta

247 - O Irã lançou, neste sábado (28), uma série de ataques contra alvos dos Estados Unidos em países árabes do Golfo, em resposta à ofensiva conjunta realizada por EUA e Israel contra o território iraniano. As informações foram publicadas pela Al Jazeera, com base em reportagens da Associated Press (AP) e da Reuters.

Segundo a agência de notícias Fars, o governo iraniano confirmou que os ataques atingiram alvos no Bahrein, Kuwait, Catar e Emirados Árabes Unidos — nações que abrigam bases aéreas e instalações militares norte-americanas. A escalada aprofunda os temores de que a região seja arrastada para um conflito prolongado.

A Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) afirmou que todos os alvos militares israelenses e americanos no Oriente Médio foram atingidos “pelos poderosos golpes de mísseis iranianos”. Em comunicado, acrescentou: “Esta operação continuará implacavelmente até que o inimigo seja derrotado de forma decisiva”. A força também declarou que todos os ativos americanos na região são considerados alvos legítimos para o exército iraniano.

Nos Emirados Árabes Unidos, ao menos uma pessoa morreu em Abu Dhabi após a interceptação de vários mísseis lançados do Irã, de acordo com a agência estatal do país. No Bahrein, autoridades informaram que um ataque com mísseis teve como alvo o quartel-general da 5ª Frota da Marinha dos EUA, sediado no território bareinita. O governo classificou a ofensiva como “traiçoeiro” e “uma violação flagrante da soberania e segurança do reino”.

No Kuwait, a Al Jazeera Arabic relatou ter ouvido explosões. O país abriga o quartel-general do Comando Central das Forças Armadas dos Estados Unidos. Já no Catar, o Ministério da Defesa afirmou ter “frustrado” diversos ataques. Em nota oficial, declarou: “O Ministério da Defesa confirma que a ameaça foi neutralizada imediatamente após a sua detecção, de acordo com o plano de segurança previamente aprovado, e que todos os mísseis foram interceptados antes de atingirem o território do Catar”.

Diante da escalada, Catar, Kuwait e Emirados Árabes Unidos anunciaram o fechamento de seus espaços aéreos como medida preventiva.

De Doha, o repórter Zein Basravi informou que Omã foi o único país do Conselho de Cooperação do Golfo ainda não atingido pelos ataques iranianos neste sábado. “Aqui em Doha, nas últimas horas, ouvimos pelo menos uma dúzia de explosões. A maioria delas soa como mísseis de defesa Patriot interceptando mísseis iranianos”, relatou. Ele acrescentou: “No que diz respeito ao Irã, com os EUA e Israel dando o primeiro passo nesta última rodada de tensões, agora provavelmente tudo está em jogo”.

Há anos, Omã atua como intermediador diplomático entre o Irã e outros países da região e de fora dela. O sultanato teve papel central nas negociações indiretas recentes entre Teerã e Washington, realizadas em Omã e Genebra.

Na sexta-feira, o ministro das Relações Exteriores de Omã, Badr bin Hamad al-Busaidi, havia demonstrado otimismo ao afirmar que a paz estava “ao alcance”, após o Irã concordar, durante as negociações, em nunca estocar urânio enriquecido. Ele descreveu o avanço como significativo. Poucas horas depois, contudo, os ataques de Israel e dos Estados Unidos ao Irã alteraram drasticamente o cenário diplomático, lançando incertezas sobre a continuidade das conversas.

O Conselho de Cooperação do Golfo reúne seis países da Península Arábica — Bahrein, Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos — e foi criado em 1981 com o objetivo de fortalecer a cooperação econômica, de segurança, cultural e social entre seus membros. A nova escalada militar coloca à prova a estabilidade da aliança em meio a um dos momentos mais delicados das últimas décadas no Oriente Médio.