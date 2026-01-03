TV 247 logo
      Irã condena ataque dos EUA à Venezuela e fala em "grave violação da soberania"

      Governo iraniano pede que Conselho de Segurança da ONU aja imediatamente diante da ofensiva militar estadunidense

      Líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, discursa em evento para estudantes em Teerã, Irã - 03/11/2025 (Foto: Escritório do Líder Supremo do Irã)

      247 - O governo do Irã condenou neste sábado (3) o ataque militar dos Estados Unidos realizado em território da Venezuela, classificando a ação como uma grave afronta à soberania nacional e à integridade territorial do país sul-americano. Segundo Teerã, a ofensiva representa uma ameaça direta ao direito internacional e amplia os riscos de instabilidade regional. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores iraniano, o ataque constitui uma “violação flagrante da soberania nacional e integridade territorial” da Venezuela, aliada política do Irã no cenário internacional. As informações são da CNN Brasil.

      Teerã denuncia violação do direito internacional

      Em nota oficial, a chancelaria iraniana afirmou que a ofensiva não pode ficar sem resposta da comunidade internacional. Para o governo do país, ações militares desse tipo enfraquecem normas fundamentais das relações entre Estados soberanos e ampliam tensões já existentes na região.

      Pedido de ação imediata ao Conselho de Segurança

      O Ministério das Relações Exteriores do Irã solicitou que o Conselho de Segurança das Nações Unidas “aja imediatamente para deter a agressão ilegal” e adote medidas para responsabilizar os responsáveis pelo ataque ao território venezuelano.

      Escalada de tensão envolvendo os Estados Unidos

      O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou que autorizou ataques militares na Venezuela. Ele declarou ainda que Nicolás Maduro foi capturado e levado para fora do país. Nos últimos meses, a relação entre Washington e Caracas se deteriorou, com o deslocamento de um grande contingente militar norte-americano e ações contra embarcações no Caribe, elevando o nível de tensão na região.

