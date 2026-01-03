Irã condena ataque dos EUA à Venezuela e fala em "grave violação da soberania"

247 - O governo do Irã condenou neste sábado (3) o ataque militar dos Estados Unidos realizado em território da Venezuela, classificando a ação como uma grave afronta à soberania nacional e à integridade territorial do país sul-americano. Segundo Teerã, a ofensiva representa uma ameaça direta ao direito internacional e amplia os riscos de instabilidade regional. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores iraniano, o ataque constitui uma “violação flagrante da soberania nacional e integridade territorial” da Venezuela, aliada política do Irã no cenário internacional. As informações são da CNN Brasil.

Teerã denuncia violação do direito internacional

Em nota oficial, a chancelaria iraniana afirmou que a ofensiva não pode ficar sem resposta da comunidade internacional. Para o governo do país, ações militares desse tipo enfraquecem normas fundamentais das relações entre Estados soberanos e ampliam tensões já existentes na região.

Pedido de ação imediata ao Conselho de Segurança

O Ministério das Relações Exteriores do Irã solicitou que o Conselho de Segurança das Nações Unidas “aja imediatamente para deter a agressão ilegal” e adote medidas para responsabilizar os responsáveis pelo ataque ao território venezuelano.

Escalada de tensão envolvendo os Estados Unidos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou que autorizou ataques militares na Venezuela. Ele declarou ainda que Nicolás Maduro foi capturado e levado para fora do país. Nos últimos meses, a relação entre Washington e Caracas se deteriorou, com o deslocamento de um grande contingente militar norte-americano e ações contra embarcações no Caribe, elevando o nível de tensão na região.