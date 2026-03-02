TV 247 logo
      Irã confirma fechamento de Ormuz e diz que qualquer navio que tentar passar será alvejado

      Guarda Revolucionária do Irã afirma que incendiará embarcações que cruzarem o estreito após morte de Ali Khamenei em ataque israelense

      Irã confirma fechamento de Ormuz e diz que qualquer navio que tentar passar será alvejado (Foto: Reuters)

      CAIRO, 2 Mar (Reuters) - O comandante da Guarda Revolucionária do Irã disse nesta segunda-feira que o Estreito de Ormuz está fechado e que o Irã incendiará qualquer navio que tentar passar, informou a mídia iraniana.

      A medida vem depois que o líder supremo aiatolá Ali Khamenei foi morto em um ataque israelense e ameaçaria sufocar um quinto do fluxo global de petróleo e elevar drasticamente os preços do petróleo bruto.

      (Reportagem de Jaidaa Taha e Menna Alaa El-Din)

