Irã confirma fechamento de Ormuz e diz que qualquer navio que tentar passar será alvejado
Guarda Revolucionária do Irã afirma que incendiará embarcações que cruzarem o estreito após morte de Ali Khamenei em ataque israelense
CAIRO, 2 Mar (Reuters) - O comandante da Guarda Revolucionária do Irã disse nesta segunda-feira que o Estreito de Ormuz está fechado e que o Irã incendiará qualquer navio que tentar passar, informou a mídia iraniana.
A medida vem depois que o líder supremo aiatolá Ali Khamenei foi morto em um ataque israelense e ameaçaria sufocar um quinto do fluxo global de petróleo e elevar drasticamente os preços do petróleo bruto.
(Reportagem de Jaidaa Taha e Menna Alaa El-Din)