Pelo menos 90 milhões de pessoas ficam sem internet no Irã após ataques dos EUA e de Israel

247 - Cerca de 90 milhões de iranianos estão sem acesso à internet desde o último sábado (28), em meio à escalada militar no Oriente Médio. As informações foram divulgadas pelo NetBlocks, organização internacional conhecida como Observatório da Internet, que monitora cibersegurança e governança digital em diferentes países.

O bloqueio já ultrapassa 48 horas e atinge praticamente toda a população do Irã, onde, segundo estatísticas oficiais, vivem algo entre 90 milhões e 93 milhões de pessoas. O apagão ocorre após o ataque conjunto realizado por Estados Unidos e Israel contra o território iraniano, que resultou na morte do líder supremo do país, o aiatolá Ali Khamenei.

A entidade de monitoramento afirma que a interrupção do serviço não é um fato isolado na história recente do país. “Os bloqueios são uma tática recorrente do regime, sendo que o caso anterior, em janeiro, durou várias semanas e mascarou graves violações dos direitos humanos”, afirmou o NetBlocks.

Desde o início da ofensiva militar, a população iraniana enfrenta dificuldades de comunicação e acesso a informações externas. O apagão digital ocorre em um momento de intensificação dos confrontos e de crescimento no número de vítimas.

Segundo informações publicadas pela mídia iraniana, ao menos 550 pessoas morreram no Irã desde sábado (28). Em Israel, pelo menos nove mortes foram registradas, além de cerca de 20 feridos após um bombardeio atribuído a Teerã contra um edifício residencial.

Do lado estadunidense, quatro militares tiveram as mortes confirmadas pelas Forças Armadas. Outros 18 soldados permanecem em estado grave após ataques retaliatórios atribuídos ao Irã.

A interrupção prolongada da internet amplia o impacto da guerra sobre a população civil, que permanece isolada digitalmente enquanto o conflito entre Irã, Estados Unidos e Israel segue em curso.