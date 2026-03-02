Capital do Catar, Doha tem noite de explosões e tensão em meio à escalada do conflito no Oriente Médio

247 - Explosões foram registradas na noite de segunda-feira (2) em diferentes áreas de Doha, capital do Catar, em meio ao agravamento da crise militar no Oriente Médio. As informações foram divulgadas pela emissora Al Jazeera, sediada na própria capital catariana, que relatou movimentação intensa no sistema de defesa aérea local.

Os estrondos coincidiram com a interceptação de projéteis nos céus de Doha, indicando atuação das defesas aéreas diante de possíveis ameaças. O episódio ocorre após o ataque de grande escala lançado no sábado (28) pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irã. Nas últimas 72 horas, pelo menos 11 países ficaram envolvidos em conflitos no Oriente Médio.

A ofensiva conjunta dos EUA e de Israel teve como desfecho a morte de importantes lideranças iranianas, entre elas o líder supremo, aiatolá Ali Khamenei. Em resposta, Teerã iniciou uma série de ataques com drones e mísseis contra Israel e também contra países do Golfo que abrigam instalações e ativos estadunidenses.

O Catar abriga a base aérea de Al Udeid, considerada a maior instalação militar dos Estados Unidos no Oriente Médio. Mas o país asiático mantém uma política externa que inclui diálogo com diferentes atores regionais, inclusive o Irã, com o qual compartilha canais diplomáticos.

O atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alegou que o Irã investe no desenvolvimento de tecnologia nuclear, classificando essa movimentação como uma ameaça à estabilidade global. A declaração foi feita sem apresentação de provas públicas.

Impacto humanitário cresce

Os efeitos do conflito também se refletem no aumento do número de vítimas. A ONG Crescente Vermelho informou que os ataques conduzidos pelos Estados Unidos e por Israel já deixaram 555 mortos no Irã desde o início da ofensiva, no sábado. O balanço não especifica quantos são civis, militares ou integrantes da liderança política.

Segundo a entidade, 131 cidades iranianas foram atingidas até o momento, ampliando a dimensão territorial da crise. Os EUA registraram seis militares entre os mortos confirmados pelas Forças Armadas estadunidenses. Outros 18 soldados permanecem em estado grave após ações retaliatórias atribuídas ao Irã.

Com a ampliação dos confrontos e o envolvimento indireto de países do Golfo, o cenário aponta para uma expansão do conflito regional, com impactos militares, diplomáticos e humanitários ainda em evolução.