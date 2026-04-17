Irã declara Estreito de Ormuz 'completamente aberto'

247 - O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou que o Estreito de Ormuz permanecerá aberto à navegação comercial durante o período restante do cessar-fogo entre Israel e Líbano. Segundo Araghchi, a medida está alinhada à trégua estabelecida no país vizinho e prevê a circulação de embarcações por uma rota previamente coordenada pelas autoridades iranianas, informa o jornal O Globo.

Em publicação na rede social X, o chanceler declarou: "De acordo com o cessar-fogo no Líbano, a passagem para todos os navios comerciais pelo Estreito de Ormuz é declarada completamente aberta pelo período restante da trégua, na rota coordenada já anunciada pela Organização de Portos e Marítima da República Islâmica do Irã".

A decisão ocorre em meio às tensões regionais que envolvem o tráfego marítimo em uma das principais rotas estratégicas para o transporte global de energia. Os Estados Unidos, que iniciaram o conflito no Oriente Médio ao agredir o país persa em conjunto com Israel em 28 de fevereiro, mantêm um bloqueio aos portos iranianos após o fracasso de negociações com Teerã realizadas no Paquistão no último fim de semana.

Paralelamente, líderes do Reino Unido e da França participam de uma cúpula virtual para discutir alternativas que permitam restabelecer o fluxo marítimo na região, diante de preocupações relacionadas à segurança da navegação.