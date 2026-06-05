Irã descarta possibilidade de encontro entre Mojtaba Khamenei e Donald Trump

247 - O governo do Irã rejeitou a possibilidade de uma reunião entre o líder supremo do país, Mojtaba Khamenei, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A posição foi expressa pelo ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, que classificou como irrealista a hipótese de um encontro entre as duas lideranças.

A informação foi divulgada originalmente pela agência AFP e repercutida pelo UOL. A declaração do chanceler iraniano ocorre após Trump afirmar, em entrevista ao jornal norte-americano New York Post, que estaria disposto a se encontrar com Mojtaba Khamenei, em um momento de estagnação das negociações entre Teerã e Washington para tentar encerrar a guerra no Oriente Médio.

Segundo a publicação, Trump declarou na quarta-feira que “gostaria de se reunir” com o líder supremo iraniano. A fala chamou a atenção por surgir em meio à falta de avanços concretos nas conversas diplomáticas entre os dois países.

Chanceler reage à proposta de Trump

Em entrevista concedida na quinta-feira ao canal libanês Al-Mayadeen, Abbas Araghchi descartou qualquer expectativa de que uma reunião desse tipo possa ocorrer.

“Vi um artigo em que ele insinuava que [Donald Trump] estava aberto a um encontro ou queria organizá-lo”, afirmou o ministro iraniano.

A declaração reforça a posição cautelosa de Teerã diante das sinalizações feitas pelo governo norte-americano. Embora Trump tenha manifestado interesse em um diálogo direto, o Irã não indicou disposição para avançar nessa direção.

Negociações seguem sem avanços

O episódio acontece em um contexto de impasse diplomático entre os dois países. As negociações voltadas para o encerramento da guerra no Oriente Médio permanecem paralisadas, sem perspectiva imediata de progresso.

Nesse cenário, a sugestão de um encontro de alto nível entre Donald Trump e Mojtaba Khamenei foi recebida com ceticismo pelas autoridades iranianas. As declarações de Araghchi sinalizam que, ao menos no momento, Teerã não considera viável a realização de uma reunião entre os dois líderes.

A manifestação do chanceler também evidencia a distância entre as expectativas demonstradas publicamente por Washington e a avaliação do governo iraniano sobre as possibilidades de diálogo direto em meio às tensões regionais.