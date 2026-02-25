Irã diz que acordo histórico é possível se diplomacia prevalecer

247 - O ministro das Relações Exteriores do Irã, Seyed Abbas Araqchi, declarou que há uma oportunidade concreta para a construção de um entendimento amplo com os Estados Unidos, desde que o caminho diplomático seja priorizado. Segundo ele, o momento atual pode abrir espaço para um pacto que contemple interesses recíprocos e reduza tensões no cenário internacional.

As declarações foram publicadas na conta pessoal do chanceler na rede social X (antigo Twitter) e divulgadas pela emissora HispanTV. Na mensagem, Araqchi enfatizou: “Temos uma oportunidade histórica de alcançar um acordo sem precedentes que contemple preocupações e interesses mútuos. Um acordo está ao nosso alcance, mas somente se a diplomacia for priorizada”.

O chefe da diplomacia iraniana também confirmou a retomada das conversas com os Estados Unidos em Genebra, na Suíça. “O Irã retomará as negociações com os Estados Unidos em Genebra, com base em entendimentos anteriores, com a firme determinação de alcançar um acordo justo e equitativo no menor tempo possível”, afirmou.

Araqchi reiterou que a posição estratégica do país permanece inalterada no que se refere ao programa nuclear. “Nossa posição e convicção fundamentais são claras: o Irã, em hipótese alguma, buscará desenvolver armas nucleares, e, ao mesmo tempo, jamais renunciaremos ao nosso direito de nos beneficiarmos da tecnologia nuclear para fins pacíficos”, acrescentou.

O ministro também destacou que Teerã leva às negociações a mesma determinação que afirma empregar na defesa de sua soberania. “Demonstramos que, para defender nossa soberania, não pouparemos esforços; levamos essa mesma coragem para a mesa de negociações, onde trabalharemos para resolver pacificamente qualquer disputa”, declarou.

Negociações indiretas e mediação de Omã

Irã e Estados Unidos já realizaram duas rodadas de negociações indiretas, mediadas por Omã. Uma terceira rodada está prevista para esta quinta-feira, em Genebra. O governo iraniano sustenta que qualquer entendimento deverá incluir a suspensão das sanções que considera injustas e o reconhecimento de seu direito ao enriquecimento de urânio para fins civis.

Em resposta a pressões e ameaças dos Estados Unidos, a República Islâmica reafirmou que não aceitará imposições. Embora destaque a preferência pela via diplomática, o país afirma estar preparado para diferentes cenários e advertiu que reagirá com uma “lição inesquecível” caso sofra um ataque.

As declarações reforçam a estratégia iraniana de manter as negociações em curso, ao mesmo tempo em que reafirma publicamente suas linhas vermelhas no debate sobre sanções, soberania e programa nuclear.