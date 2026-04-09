Irã envia delegação ao Paquistão em busca de diálogo e paz duradoura

247 - O Irã anunciou o envio de uma delegação ao Paquistão para discutir iniciativas diplomáticas voltadas ao fim da guerra. A missão, que segue para Islamabad, leva como base um plano de paz de 10 pontos elaborado por Teerã, em um momento marcado por conflitos persistentes e incertezas na região.

A informação foi divulgada pelo embaixador do Irã no Paquistão, Reza Amiri Moghadam, que destacou a importância do diálogo mesmo diante de obstáculos políticos e desconfiança interna.

Em publicação na rede X, o diplomata afirmou que a delegação viajará ainda nesta noite para a capital paquistanesa. Moghadam ressaltou que a missão diplomática segue adiante “apesar do ‘ceticismo’ dos iranianos sobre os esforços do governo israelense para ‘sabotar a iniciativa diplomática’”.

O movimento reforça a tentativa do Irã de se posicionar como ator ativo na busca por soluções negociadas, em contraste com a escalada militar observada em diferentes frentes do Oriente Médio. O plano de paz iraniano é apresentado como uma proposta estruturada para reduzir conflitos e abrir espaço para negociações mais amplas.

A escolha do Paquistão como destino da delegação também indica a busca por articulação regional e apoio de países com influência política e estratégica. Islamabad mantém relações relevantes tanto com Teerã quanto com outros atores envolvidos nas tensões regionais, o que pode favorecer a construção de canais diplomáticos.

O envio da delegação sinaliza a disposição do Irã em manter abertas as vias diplomáticas, apostando no diálogo como alternativa à continuidade dos confrontos.