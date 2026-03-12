Irã estabelece condições para encerrar guerra e cobra reparações

247 - O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, apresentou publicamente as condições que considera essenciais para o encerramento da guerra envolvendo o país. Segundo ele, qualquer acordo de paz deverá incluir o reconhecimento dos direitos que o governo iraniano considera legítimos, além de mecanismos que impeçam novos ataques contra o território iraniano.

A posição foi relatada pela rede Al Jazeera, que destacou as declarações de Pezeshkian sobre os termos necessários para que Teerã aceite um acordo de fim das hostilidades. De acordo com o presidente, as exigências refletem aquilo que o governo iraniano entende como requisitos mínimos para uma solução duradoura para o conflito.

Entre as condições apresentadas está o reconhecimento internacional dos direitos do Irã. Pezeshkian argumenta que esse ponto é fundamental para que o país considere qualquer negociação válida e sustentável. Segundo ele, o respeito a esses direitos é um elemento central para a estabilidade regional e para a segurança nacional iraniana.

Outra exigência mencionada pelo presidente envolve o pagamento de reparações. Para Teerã, as indenizações seriam uma forma de compensar os danos causados pela guerra, tanto em termos econômicos quanto estruturais. A medida também é vista pelo governo iraniano como parte de um processo de responsabilização pelos impactos do conflito.

Além disso, Pezeshkian afirmou que o Irã espera garantias internacionais firmes que impeçam novas agressões no futuro. O presidente ressaltou que tais garantias seriam indispensáveis para assegurar que o país não volte a enfrentar ataques semelhantes após um eventual acordo de paz.

Ao apresentar essas condições, o líder iraniano reforçou a posição de que o fim da guerra deve estar vinculado a compromissos concretos da comunidade internacional. Para Teerã, qualquer entendimento diplomático precisará incluir mecanismos que assegurem respeito à soberania do país e evitem a repetição de confrontos armados.