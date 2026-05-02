Irã executa dois homens por espionagem para Israel

2 Mai (Reuters) - O Irã executou neste sábado dois homens acusados de espionagem para Israel, sendo que um deles teria reunido informações de inteligência perto da instalação nuclear de Natanz, na província central de Isfahan, informou a mídia iraniana.

A imprensa citou o judiciário, dizendo que Yaghoub Karimpour e Nasser Bakarzadeh foram enforcados depois de serem considerados culpados de cooperação de inteligência com Israel e sua agência de espionagem, o Mossad.

Karimpour teria passado informações confidenciais a um oficial do Mossad, enquanto Bakarzadeh foi acusado de coletar detalhes sobre figuras governamentais e religiosas e sobre locais importantes, inclusive na área de Natanz.