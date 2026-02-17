Irã fecha parcialmente o estreito de Ormuz durante negociações nucleares com os EUA em Genebra

247 - O Irã anunciou nesta terça-feira (17) o fechamento temporário de partes do estratégico Estreito de Ormuz, ao mesmo tempo em que Estados Unidos e iranianos iniciaram negociações indiretas em Genebra sobre o programa nuclear de Teerã. A decisão foi divulgada poucas horas após o início das conversas, em meio ao aumento da presença militar norte-americana no Oriente Médio e à intensificação do risco de conflito regional.

Segundo a Reuters, a agência de notícias semioficial iraniana Fars informou que o bloqueio parcial ocorreria por algumas horas devido a “medidas de segurança”, enquanto a Guarda Revolucionária do Irã realizava exercícios militares na principal rota de exportação de petróleo do planeta.

O Estreito de Ormuz é considerado um dos pontos mais sensíveis do comércio internacional de energia. No passado, Teerã já ameaçou interromper a navegação comercial caso fosse atacado, uma ação que poderia afetar cerca de um quinto do fluxo global de petróleo e provocar disparada nos preços do barril.

A retomada do diálogo acontece em um momento de extrema tensão. Os Estados Unidos, que se juntaram a Israel em ataques contra instalações nucleares iranianas em junho, enviaram uma força de combate para a região. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou recentemente que uma “mudança de regime” no Irã poderia ser “a melhor coisa” para o país.

As negociações em Genebra estão sendo mediadas por Omã e contam com a presença do enviado norte-americano Steve Witkoff e de Jared Kushner, além do ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqchi, segundo uma fonte ouvida pela Reuters.