Irã lança mísseis contra Israel e deixa dez mortos

247 - Ao menos dez pessoas morreram após o Irã lançar mísseis contra Israel neste domingo (28). As informações foram divulgadas pela CNN. Um dos projéteis atingiu um prédio residencial nas proximidades de Jerusalém, provocando a morte de oito pessoas, segundo a polícia israelense.

De acordo com a emissora, mais de 20 feridos estão recebendo atendimento em hospitais. O ataque ocorreu horas depois de Israel realizar, na manhã de domingo, uma nova ofensiva com mísseis contra alvos em território iraniano. Em resposta, o Irã disparou projéteis que atingiram áreas próximas a Jerusalém e também a cidade de Tel Aviv.

Este é o episódio mais letal registrado em Israel desde que Teerã iniciou sua retaliação com mísseis balísticos, em reação a uma série de ataques conjuntos conduzidos pelos Estados Unidos e por Israel no sábado (28).

Na cidade de Beit Shemesh, quase 30 pessoas ficaram feridas após a queda de um míssil. Entre elas, duas estão em estado grave, conforme informações das autoridades locais.

Em nota oficial, a polícia israelense descreveu a gravidade do impacto: “Como resultado do impacto direto, ocorreram danos severos e o desabamento do prédio”.

As Forças de Defesa de Israel informaram que equipes de busca e resgate atuam no local atingido, juntamente com profissionais de saúde. Um helicóptero foi mobilizado para realizar evacuações de emergência.

Desde o início da escalada militar, Israel afirma ter interceptado a maior parte dos mísseis iranianos lançados contra seu território. Ainda assim, as Forças Armadas alertaram a população de que os sistemas de defesa aérea não garantem a neutralização de todos os projéteis disparados.