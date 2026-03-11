Irã lança sua mais poderosa ofensiva com mísseis contra Israel e bases dos EUA

247 - A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã anunciou ter executado uma nova e intensa ofensiva com mísseis contra Israel e bases militares dos Estados Unidos no Oriente Médio. Segundo o comunicado divulgado pelas forças iranianas, a operação corresponde à 37ª onda da chamada Operação “Verdadeira Promessa 4” e teria sido a mais forte desde o início da atual escalada militar na região.

As informações foram publicadas pela rede Telesur, com base em relatos da emissora Al Mayadeen e de agências internacionais. De acordo com o relatório, a nova ofensiva ocorreu na noite de terça-feira e teve como alvos instalações militares e posições consideradas estratégicas por Teerã.

Operação militar com mísseis de grande potência

No comunicado oficial, a Guarda Revolucionária afirmou que os ataques atingiram posições inimigas em Erbil, instalações associadas à Quinta Frota dos Estados Unidos e a área de Be'er Ya'qub, próxima a Tel Aviv. A ação teria durado cerca de três horas.

Segundo os militares iranianos, foram utilizados mísseis de grande alcance e alta capacidade destrutiva, incluindo os modelos Khorramshahr, Khaibar e Qader. Alguns desses armamentos, conforme informado, transportavam ogivas com peso de até uma tonelada.

A Guarda Revolucionária também destacou que o míssil pesado Khorramshahr foi utilizado em lançamentos múltiplos contra bases americanas e alvos israelenses.

O comandante da Força Aeroespacial do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, general de brigada Majid Mousavi, já havia indicado anteriormente uma mudança na estratégia militar iraniana. Segundo ele, os próximos ataques priorizarão armamentos de maior capacidade destrutiva.

Declarações do governo

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Seyed Abbas Araghchi, acusou o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, de tentar ocultar a dimensão das ações militares iranianas.Em publicação na rede social X (antigo Twitter), Araghchi afirmou: “Netanyahu não quer que eles vejam como as poderosas forças armadas do Irã estão punindo Israel por sua agressão.”

Escalada militar desde fevereiro

De acordo com o governo iraniano, os ataques iniciados em 28 de fevereiro fazem parte de uma resposta defensiva a uma ofensiva conjunta conduzida por Estados Unidos e Israel. Teerã afirma que a ação militar estrangeira teve como alvo áreas residenciais, infraestrutura civil e recursos naturais no país.

Após o anúncio da nova ofensiva, sirenes de alerta foram acionadas em amplas regiões de Israel para preparar a população diante da possibilidade de novos impactos de mísseis provenientes do território iraniano.

A Guarda Revolucionária declarou que continuará realizando ataques como parte da operação em andamento e afirmou em nota: “Seguimos continuando nossos ataques de maneira decidida e enérgica, e na continuação da guerra só pensamos em alcançar a vitória completa.”