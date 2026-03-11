Resposta militar de Irã e Hezbollah leva milhões de israelenses a passar noite em abrigos

247 - Milhões de israelenses passaram a última noite em alerta constante, deslocando-se repetidamente para abrigos antiaéreos diante de ataques militares e ameaças provenientes do Irã e do Líbano. A sequência de sirenes e lançamentos de mísseis provocou uma noite praticamente sem dormir para moradores em várias regiões do país.De acordo com reportagem da Al Jazeera, a intensidade dos ataques aumentou a pressão sobre os sistemas de defesa israelenses e ampliou a sensação de insegurança entre a população.

Sirenes e corridas para abrigos

Segundo a reportagem, moradores tiveram pouco tempo para reagir aos alertas de ataque. Em muitos casos, as pessoas precisaram correr rapidamente para abrigos, sem conseguir sequer sair adequadamente de suas casas antes do acionamento das sirenes.

A situação tem-se agravado pela possibilidade de que os sistemas de radar israelenses tenham sido afetados pela sequência de ataques com mísseis iranianos. Isso teria reduzido a capacidade de aviso antecipado à população, dificultando identificar quando novos lançamentos são feitos a partir do Irã.

Mísseis iranianos e ameaças do Líbano

Durante a madrugada, ao menos seis mísseis foram lançados do Irã contra Israel, segundo informações citadas pela reportagem. Ao mesmo tempo, sirenes também foram acionadas por ameaças vindas do Líbano.

Entre os riscos mencionados estão drones que conseguiram atravessar os sistemas de defesa e alcançar áreas mais profundas dentro do território israelense.

Novas armas elevam preocupação

Autoridades israelenses também alertaram para o uso de novos tipos de armamentos. Entre eles estariam mísseis iranianos equipados com ogivas fragmentadas, que se dividem em múltiplos fragmentos no momento da explosão.

Esse tipo de armamento amplia o alcance do impacto e aumenta o potencial de danos em áreas urbanas.

Míssil do Hezbollah atinge região próxima a Jerusalém

Outro episódio recente aumentou a preocupação entre os israelenses. Há dois dias, um míssil de longo alcance atribuído ao Hezbollah atingiu a cidade de Beit Shemesh, localizada nas proximidades de Jerusalém.

A área abriga diversas instalações militares, o que elevou a tensão entre moradores e autoridades de segurança.

O conjunto de ataques vindos de diferentes frentes reforça o clima de incerteza e temor entre a população israelense, enquanto o conflito regional segue em escalada e sem sinais imediatos de redução das hostilidades.