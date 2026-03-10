Chanceler do Irã afirma que guerra foi imposta ao país persa e responsabiliza EUA e Israel pelos danos na região do Golfo

247 - O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, declarou nesta segunda-feira (9) que os países do Golfo não podem culpar Teerã pelos impactos do conflito iniciado pelos Estados Unidos e Israel. Araghchi afirmou que o Irã não iniciou a guerra e que suas ações são defensivas. "Esta guerra não é nossa. Não foi uma escolha nossa. Esta guerra nos foi imposta. Fomos atacados e estamos nos defendendo", disse o chanceler iraniano. As informações são da RT Brasil.

Segundo Araghchi, os Estados Unidos e Israel devem ser responsabilizados por qualquer dano ao Irã e à região, pois todas as tensões atuais começaram com agressões desses países. O ministro destacou que, assim como as nações do Golfo têm o direito de proteger suas instalações, o Irã possui ainda mais justificativa para tomar medidas defensivas e proteger seu povo.

Escalada do conflito

A escalada militar no Oriente Médio já resultou em pelo menos 1.980 mortes em diversos países da região, segundo dados de autoridades e organizações que acompanham o conflito. Apenas no Irã, pelo menos 1.245 civis perderam a vida desde 28 de fevereiro, quando os Estados Unidos e Israel iniciaram ataques contra o país, conforme levantamento da Human Rights Activists News Agency (HRANA), com sede nos Estados Unidos, divulgado pela CNN.

O estudo da HRANA aponta que, além dos civis, 189 militares iranianos também morreram nesse período. Entre os civis mortos, 194 eram crianças, evidenciando o impacto humanitário da ofensiva em solo iraniano.