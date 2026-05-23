Irã mantém diplomacia e diálogo indireto, mas vê impasse com os EUA

247 - O Irã mantém diplomacia com os EUA, mas afirma que as divergências nas negociações seguem profundas e ainda impedem um acordo com Washington. .

A movimentação ocorre em meio a esforços de mediação conduzidos pelo Paquistão para evitar uma nova escalada e buscar uma saída para a guerra que Teerã afirma ter sido “imposta” ao país pelos Estados Unidos e por Israel, aponta reportagem da Al Jazeera.

O chefe do Exército do Paquistão, marechal de campo Asim Munir, chegou a Teerã na sexta-feira (22), e manteve conversas com o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi. A visita foi apresentada como parte de uma rodada de iniciativas diplomáticas voltadas a aproximar as posições de Teerã e Washington.

Segundo a mídia estatal iraniana citada pela Al Jazeera, o encontro tratou dos “esforços e iniciativas diplomáticas mais recentes para evitar a escalada” e de caminhos para encerrar o conflito. A presença de Munir em Teerã reforça o papel do Paquistão como interlocutor em uma negociação marcada por desconfiança e por posições ainda distantes.

Impasse nas negociações

Apesar da continuidade dos contatos diplomáticos, o governo iraniano sinaliza que não há avanço suficiente para anunciar um entendimento. A mídia iraniana citou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, segundo o qual as divergências nas negociações mediadas entre Teerã e Washington são “profundas e significativas”.

A avaliação indica que, embora os canais de diálogo permaneçam abertos, a distância entre as partes ainda impede a formulação de um acordo. Teerã, ao mesmo tempo em que reafirma disposição para manter a diplomacia, sustenta que as conversas não produziram uma solução concreta para encerrar a guerra.

Paquistão amplia mediação

A chegada de Asim Munir à capital iraniana ocorre em um momento de intensa atividade diplomática regional. A missão paquistanesa busca atuar em uma frente considerada sensível, na qual qualquer fracasso nas tratativas pode ampliar o risco de escalada. Para Teerã, a diplomacia continua sendo apresentada como caminho em aberto, mas condicionada à superação de diferenças que o próprio governo iraniano classifica como profundas.

Sem acordo fechado

Até o momento, não há anúncio de acordo entre Irã e Estados Unidos. A posição iraniana, conforme relatada pela Al Jazeera, combina a manutenção das negociações com a advertência de que as divergências continuam sendo o principal obstáculo para um desfecho diplomático.

O cenário mantém a mediação paquistanesa no centro das articulações, enquanto Teerã busca sustentar sua narrativa de resistência à guerra e, ao mesmo tempo, preservar espaço para uma solução negociada com Washington.