EUA gastam metade de arsenal antimísseis para uso de Israel

247 - Os Estados Unidos usaram metade de seu arsenal antimísseis avançado para uso de Israel ao disparar mais de 200 interceptadores THAAD durante a guerra contra o Irã, segundo informações divulgadas pela Al Jazeera com base em avaliações de defesa citadas pelo The Washington Post.

Os dados divulgados apontam que as forças norte-americanas consumiram uma parcela significativa do estoque do Pentágono enquanto atuavam para proteger Israel de mísseis balísticos iranianos. O volume de disparos corresponde a aproximadamente metade de todo o estoque disponível desses interceptadores.

A guerra dos EUA e Israel contra o Irã pôs à prova a capacidade de defesa aérea dos aliados de Tel Aviv e revelou o peso assumido por Washington na interceptação dos ataques iranianos. O sistema THAAD, uma das plataformas mais avançadas de defesa antimísseis dos Estados Unidos, foi empregado em larga escala para conter os projéteis balísticos lançados pelo Irã.

Os números relatados mostram que a proteção norte-americana teve custo militar elevado. Enquanto os Estados Unidos ampliaram o uso de seus interceptadores, Israel teria preservado parte importante de seus próprios sistemas de defesa.

EUA assumiram maior carga da defesa de Israel

Segundo o relato, Washington foi responsável por uma fatia expressiva da resposta defensiva contra os mísseis iranianos. O uso de mais de 200 interceptadores THAAD indica que os Estados Unidos tiveram papel central na contenção dos ataques, em um esforço que reduziu de forma relevante seu estoque de mísseis avançados.

A reportagem aponta que Israel recorreu menos intensamente ao próprio arsenal. As forças israelenses teriam lançado menos de 100 interceptadores Arrow e cerca de 90 mísseis David’s Sling durante o conflito.

Israel preservou parte de seus sistemas

A diferença entre os números reforça a avaliação de que Israel dependeu fortemente da estrutura militar norte-americana para enfrentar os ataques do Irã. Enquanto os EUA utilizaram aproximadamente metade de seu estoque de interceptadores THAAD, Israel empregou menos de seus sistemas Arrow e David’s Sling.

O Arrow é usado por Israel para interceptar mísseis balísticos, enquanto o David’s Sling integra a defesa contra ameaças de médio alcance. Ainda assim, segundo os dados citados, o volume disparado por Tel Aviv foi inferior ao empregado pelas forças norte-americanas.

Impacto estratégico para Washington

O desgaste do estoque dos Estados Unidos levanta questionamentos sobre o custo de manter a defesa de aliados em conflitos de alta intensidade. Ao gastar uma parcela tão grande de interceptadores avançados em uma única guerra, Washington reduziu temporariamente sua margem de disponibilidade para outros cenários de crise.

As avaliações citadas pelo The Washington Post indicam que a defesa de Israel contra os ataques iranianos não foi sustentada apenas por sua própria capacidade militar. O esforço norte-americano foi decisivo para interceptar os mísseis em voo e conter os efeitos da ofensiva iraniana.

O episódio também expõe a assimetria no uso dos arsenais. Israel, mesmo possuindo sistemas próprios de defesa antimísseis, teria conservado parte relevante de suas munições, enquanto os Estados Unidos assumiram o maior peso operacional da interceptação.