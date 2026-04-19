Irã prende estrangeiros por uso da Starlink em uma 'rede de espionagem ligada aos EUA e a Israel'

Reuters - Quatro pessoas, incluindo dois estrangeiros, foram presas no noroeste do Irã, informou a agência de notícias semioficial Tasnim neste domingo, por fazerem parte de uma "rede de espionagem ligada aos Estados Unidos e a Israel".

Os estrangeiros, cuja nacionalidade não foi revelada, são acusados de importar equipamentos de internet via satélite, como o Starlink, o que é uma ofensa criminal no país, que enfrentou sete semanas de um apagão de internet.

Centenas de iranianos foram presos por "cooperar com estados inimigos" desde o início da guerra entre os EUA e Israel com o Irã.