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      Irã prende estrangeiros por uso da Starlink em uma 'rede de espionagem ligada aos EUA e a Israel'

      Governo prende suspeitos por importar internet via satélite

      Irã prende estrangeiros por uso da Starlink em uma 'rede de espionagem ligada aos EUA e a Israel' (Foto: REUTERS/Leonhard Foeger)

      Reuters - Quatro pessoas, incluindo dois estrangeiros, foram presas no noroeste do Irã, informou a agência de notícias semioficial Tasnim neste domingo, por fazerem parte de uma "rede de espionagem ligada aos Estados Unidos e a Israel".

      Os estrangeiros, cuja nacionalidade não foi revelada, são acusados de importar equipamentos de internet via satélite, como o Starlink, o que é uma ofensa criminal no país, que enfrentou sete semanas de um apagão de internet.

      Centenas de iranianos foram presos por "cooperar com estados inimigos" desde o início da guerra entre os EUA e Israel com o Irã.

      starlink
      O fundador da SpaceX e CEO da Tesla, Elon Musk, fala em uma tela durante o Mobile World Congress (MWC) em Barcelona, ​​Espanha, 29 de junho de 2021. Foto: Nacho Doce/Reuters

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