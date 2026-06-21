Irã rebate Trump e diz que forças armadas estão "prontas para responder"

247 - O principal negociador do Irã, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmou que os Estados Unidos devem ter cautela com suas declarações e advertiu que as forças armadas iranianas estão “prontas para responder”.

Ghalibaf rebateu as ameaças feitas contra o Irã e afirmou que o país não se intimida com esse tipo de discurso.

“Será que eles não pensam que, se as suas ameaças tivessem surtido algum efeito, não teriam chegado ao estado de desespero em que se encontram hoje? Não levamos em consideração as ameaças americanas”, disse.

O negociador iraniano também reforçou que Teerã acompanha com atenção as declarações vindas de Washington, mas sustenta que sua postura não será alterada por pressões externas.

“Seria melhor que eles tivessem cuidado com suas declarações; nossas forças armadas estão prontas para respondê-los de maneira diferente. Não importa o que digam, somos nós que agimos”, alertou.

A escalada retórica ocorre em meio a tensões regionais envolvendo o Irã e grupos aliados no Oriente Médio, especialmente o Hezbollah.

A fala de Ghalibaf foi interpretada como mais um indicativo da postura firme de Teerã diante de pressões externas.

A delegação decidiu abandonar as negociações diante das ameaças de Trump.