Irã retoma voos internacionais em Teerã

247 - O Aeroporto Internacional Imam Khomeini, em Teerã, retomou voos internacionais no sábado (25).

Voos para Istambul e Mascate serão restabelecidos, segundo a agência de notícias Tasnim.

No dia 20 de abril, a Organização de Aviação Civil do Irã informou que dois aeroportos em Teerã — o Aeroporto Mehrabad, voltado principalmente para voos domésticos, e o Aeroporto Imam Khomeini, destinado a voos internacionais — haviam retomado suas operações após um cessar-fogo com os Estados Unidos.

Em 18 de abril, o Irã reabriu seu espaço aéreo e alguns aeroportos pela primeira vez desde 28 de fevereiro.

O espaço aéreo do Irã foi fechado até novo aviso em meio aos ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o país em 28 de fevereiro.