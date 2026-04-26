Irã acusa pressão dos EUA de travar diálogo e dificultar acordo

247 - Enquanto persistirem ações hostis e pressões por parte dos Estados Unidos, a reconstrução da confiança e o avanço do diálogo diplomático enfrentarão sérias dificuldades, disse neste domingo (26) o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, em telefonema com o primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif.

O presidente iraniano descreveu ações recentes dos Estados Unidos, incluindo a intensificação de restrições marítimas contra o Irã, como grandes obstáculos à construção de confiança, segundo a agência de notícias iraniana Tasnim.

Pezeshkian acrescentou que Teerã acredita que as negociações só podem produzir resultados concretos se Washington abandonar ameaças, pressões e imposições.

Sharif disse que o Paquistão permanece comprometido com seu papel de mediador para garantir a paz e a estabilidade na região.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após cancelar a viagem de seus negociadores ao Paquistão, afirmou no sábado que representantes americanos e iranianos podem se comunicar por telefone por enquanto.

“Então, vamos tratar por telefone, e eles podem nos ligar a qualquer momento que quiserem”, disse Trump a jornalistas.

O presidente acrescentou que os representantes dos EUA não querem se reunir com pessoas que não conhecem.

“Não sabemos quem são os líderes… Acho que eles também não sabem quem são os líderes”, afirmou Trump.

Mais cedo, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, deixou o Paquistão.

Na sexta-feira, Araghchi chegou ao Paquistão, que atua como mediador entre Teerã e Washington. Em seguida, o ministro visitará Omã e a Rússia para discutir os esforços para encerrar o conflito com os Estados Unidos e Israel.

Mais cedo, a agência Tasnim informou que o Irã não solicitou novas negociações com os Estados Unidos para resolver o conflito.