Irã, Rússia e China alinham posição sobre programa nuclear na AIEA

247 - Os embaixadores do Irã, da Rússia e da China junto às organizações internacionais em Viena se reuniram com o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi, para tratar dos desdobramentos mais recentes do programa nuclear iraniano. O encontro ocorreu em meio a um novo ciclo de negociações entre Teerã e Washington sobre o tema nuclear e a suspensão de sanções.

A informação foi divulgada pela HispanTV, que relatou que os representantes permanentes Reza Najafi (Irã), Mikhail Ulyanov (Rússia) e Li Song (China) participaram da reunião na capital austríaca. Segundo a missão iraniana junto à ONU em Viena, as partes “trocaram pontos de vista sobre a próxima sessão do Conselho de Governadores da AIEA e sobre os desenvolvimentos relacionados ao programa nuclear iraniano”.

De acordo com a representação iraniana, os três diplomatas também encaminharam “uma carta conjunta ao diretor-geral, refletindo suas posições comuns e enfatizando sua colaboração nessas questões”. O gesto sinaliza alinhamento entre os três países diante das discussões em curso na agência nuclear da ONU.

A reunião aconteceu um dia após Irã e Estados Unidos realizarem a segunda rodada de negociações sobre o programa nuclear iraniano. Assim como na primeira etapa, realizada em 6 de fevereiro em Omã, os diálogos se concentraram na questão nuclear e no levantamento das sanções impostas ao país persa. Ambas as delegações classificaram as conversas como construtivas.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Seyed Abbas Araqchi, que liderou a delegação iraniana em Genebra, afirmou que as negociações avançaram e que os dois lados concordaram com um conjunto de princípios orientadores para conduzir as próximas discussões em direção a um possível acordo.

Na condição de chefe da agência de vigilância nuclear da ONU, Rafael Grossi também manteve reuniões separadas com as duas delegações para tratar de aspectos técnicos relacionados ao programa nuclear iraniano. O diretor-geral da AIEA ainda conversou por telefone com Araqchi na quarta-feira, quando avaliou os resultados das tratativas como positivos e declarou que a agência está disposta a oferecer apoio e cooperar na formulação de uma estrutura para as negociações.

O chanceler iraniano, por sua vez, ressaltou o compromisso da República Islâmica em desenvolver uma estrutura inicial e coerente que permita avançar nas futuras rodadas de diálogo, ao mesmo tempo em que reiterou a defesa de seus interesses nacionais.

O presidente do Irã afirmou que o país “não está buscando armas nucleares de forma alguma” e reiterou, perante a ONU, o compromisso com o uso pacífico da energia nuclear. Teerã também deixou claro que não aceitará “exigências excessivas”, incluindo o enriquecimento zero de urânio, limitações no alcance de seus mísseis convencionais ou negociações sobre seu papel na região.

As autoridades iranianas sustentam que, embora priorizem a via diplomática, o país está preparado para qualquer cenário no contexto das discussões internacionais sobre seu programa nuclear.