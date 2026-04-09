"Irã tem o dedo no gatilho e nunca abandonará irmãos libaneses", diz presidente do país persa após ataque genocida de Israel
Masoud Pezeshkian afirma que ofensiva israelense viola cessar-fogo e ameaça negociações
247 - O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, afirmou nesta quinta-feira (9) que o país manterá posição firme diante das agressões de Israel ao Líbano. Em publicação nas redes sociais, ele declarou que "nossas mãos permanecerão no gatilho, e o Irã nunca abandonará seus irmãos e irmãs libaneses".
Na mesma mensagem, Pezeshkian criticou a ofensiva militar israelense e disse que "a agressão recorrente da entidade sionista contra o Líbano é uma violação gritante do acordo inicial de cessar-fogo". Segundo ele, a continuidade das ofensivas compromete qualquer avanço diplomático e torna as negociações "sem sentido".
Segundo a CNN Brasil, as declarações ocorrem após Israel intensificar ataques ao território libanês. Na quarta-feira (8), mais de 250 pessoas morreram em bombardeios considerados os mais intensos desde o início do confronto no mês passado.
Ainda na quinta-feira (9), novos bombardeios foram registrados no Líbano, elevando o risco de colapso do cessar-fogo firmado entre Estados Unidos e Irã nesta terça-feira (7). A trégua passa a enfrentar incertezas diante da continuidade das ações militares.
Negociações
No Paquistão, autoridades adotaram medidas de segurança em Islamabad para sediar negociações de paz. A área ao redor do hotel Serena foi isolada em um raio de três quilômetros para receber delegações dos Estados Unidos e do Irã.
O local foi requisitado para um "evento importante", e hóspedes foram orientados a deixar o hotel até domingo, segundo informações divulgadas pelas autoridades.