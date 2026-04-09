"Irã tem o dedo no gatilho e nunca abandonará irmãos libaneses", diz presidente do país persa após ataque genocida de Israel

247 - O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, afirmou nesta quinta-feira (9) que o país manterá posição firme diante das agressões de Israel ao Líbano. Em publicação nas redes sociais, ele declarou que "nossas mãos permanecerão no gatilho, e o Irã nunca abandonará seus irmãos e irmãs libaneses".

Na mesma mensagem, Pezeshkian criticou a ofensiva militar israelense e disse que "a agressão recorrente da entidade sionista contra o Líbano é uma violação gritante do acordo inicial de cessar-fogo". Segundo ele, a continuidade das ofensivas compromete qualquer avanço diplomático e torna as negociações "sem sentido".

إنّ اعتداء الكيان الصهيوني المتكرر على لبنان هو انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار الأولي ومؤشر خطير على الخداع وعدم الالتزام بالاتفاقات المحتملة. مواصلة هذه الاعتداءات سيجعل التفاوض بلا معنى؛ أيدينا ستبقى على الزناد، ولن تتخلّى إيران عن إخوتها وأخواتها اللبنانيين قطّ. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) April 9, 2026





Segundo a CNN Brasil, as declarações ocorrem após Israel intensificar ataques ao território libanês. Na quarta-feira (8), mais de 250 pessoas morreram em bombardeios considerados os mais intensos desde o início do confronto no mês passado.

Ainda na quinta-feira (9), novos bombardeios foram registrados no Líbano, elevando o risco de colapso do cessar-fogo firmado entre Estados Unidos e Irã nesta terça-feira (7). A trégua passa a enfrentar incertezas diante da continuidade das ações militares.

Negociações

No Paquistão, autoridades adotaram medidas de segurança em Islamabad para sediar negociações de paz. A área ao redor do hotel Serena foi isolada em um raio de três quilômetros para receber delegações dos Estados Unidos e do Irã.

O local foi requisitado para um "evento importante", e hóspedes foram orientados a deixar o hotel até domingo, segundo informações divulgadas pelas autoridades.