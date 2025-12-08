Israel amplia controle em Gaza ao transformar ‘linha amarela’ em nova fronteira

247 - O exército israelense anunciou que a chamada “linha amarela”, estabelecida durante a retirada parcial de tropas na Faixa de Gaza, passa a ser tratada como uma nova fronteira de atuação militar, informa o canal HispanTV. O chefe do Estado-Maior israelense, general Eyal Zamir, afirmou que essa demarcação, que abrange mais da metade de Gaza, deve ser entendida não apenas como um limite provisório, mas como “uma nova linha de fronteira” e também como uma “linha de atividade operacional”. Durante visita a posições militares em Beit Hanun e Jabalia, ele declarou: “Temos controle operacional sobre grandes áreas da Faixa de Gaza e permaneceremos nessas linhas”, destacando ainda que suas tropas “têm liberdade de operação”.

A “linha amarela” foi definida após o acordo de cessar-fogo implementado em outubro, quando Israel recuou de algumas posições iniciais, mas manteve presença sobre mais de 50% do território palestino. O pacto prevê que, em uma segunda fase, as forças israelenses deixem completamente a região. Este cenário é considerado improvável diante da postura adotada por Tel Aviv.

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu tem reiterado oposição a uma retirada total e condiciona qualquer avanço ao desarmamento do Hamas, o qual, por sua vez, reafirma que só entregará suas armas quando houver um Estado palestino e o fim da ocupação israelense. A organização insiste que esse é o único caminho para uma solução duradoura.

Segundo especialistas consultados pelo canal Hispan TV, o plano da “linha amarela” representa mais uma manobra política do que uma necessidade militar concreta. A iniciativa, apontam, busca consolidar mudanças permanentes no terreno, beneficiando-se da falta de coordenação internacional e da ausência de pressão efetiva por parte de organismos multilaterais.