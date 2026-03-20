Israel amplia ofensiva no Líbano e agrava crise humanitária

247 - A guerra entre Israel e o Líbano registrou uma nova escalada nesta sexta-feira (20), com a continuidade de ataques aéreos e operações militares israelenses em território libanês, aprofundando a crise humanitária e aumentando a tensão regional no Oriente Médio.

Segundo informações das agências internacionais, a agressão israelense já provocou deslocamentos massivos e milhares de vítimas, enquanto Israel mantém sua ofensiva contra posições do Hezbollah no sul e no leste do Líbano.

Ataques e avanço militar

Relatos apontam que as forças israelenses seguem bombardeando infraestruturas consideradas estratégicas do Hezbollah, incluindo bases e áreas com lançadores de foguetes. Somente nesta sexta-feira, novos ataques atingiram regiões do vale do Bekaa e do sul do país, ampliando o alcance das operações militares.

Nos últimos dias, a ofensiva também passou a incluir incursões terrestres, com o objetivo declarado de neutralizar ameaças na fronteira norte de Israel. A intensificação ocorre após sucessivos lançamentos de foguetes e drones pelo Hezbollah contra território israelense, o que elevou o conflito a um novo patamar de confronto direto.

Crise humanitária

O impacto sobre a população civil tem sido severo. Dados recentes indicam que cerca de 1 milhão de pessoas foram forçadas a deixar suas casas no Líbano em razão dos bombardeios, configurando uma das maiores crises de deslocamento na região.

Além disso, o número de mortos já ultrapassa centenas, incluindo mulheres e crianças, enquanto milhares de feridos pressionam um sistema de saúde fragilizado. Organizações internacionais alertam que ataques a áreas civis podem representar violações do direito internacional humanitário.

Hezbollah intensifica resistência

No terreno, o Hezbollah tem adotado uma estratégia de resistência no sul do Líbano, com uso de guerrilha e ataques contínuos com foguetes e drones contra Israel.

A guerra atual está inserida em um contexto mais amplo de tensão regional