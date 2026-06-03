247 - Israel amplia ordens de evacuação forçada no sul do Líbano e mandou moradores deixarem suas casas imediatamente e seguirem para o norte do rio Zahrani, em meio à expansão da ofensiva terrestre israelense no país, as informações são da Al Jazeera.

Segundo a Al Jazeera, o Exército israelense emitiu novas ameaças de evacuação para áreas do sul libanês sitiado, incluindo Sidon, Mazra’at Kawkariya al-Riz e al-Zarariya. A ordem foi divulgada por um porta-voz militar em publicação na rede social X.

De acordo com o comunicado, os moradores dessas localidades devem sair “imediatamente” e se deslocar para regiões ao norte do rio Zahrani. A medida ocorre enquanto Israel amplia sua invasão terrestre no sul do Líbano.

A mensagem do exército agressor advertiu os moradores contra a permanência em áreas associadas ao Hezbollah. “Qualquer pessoa presente perto de elementos do Hezbollah, suas instalações e seus meios de combate coloca sua vida em risco”, afirmou o porta-voz militar.

As novas ordens aumentam a pressão sobre a população civil do sul do Líbano, já afetada pelo cerco e pela intensificação das operações militares israelenses na região.