Israel mantém ataques no sul do Líbano após Trump dizer que convenceu Tel Aviv a aceitar cessar-fogo

247 - Apesar da declaração de Donald Trump de que teria convencido Israel a aderir a um cessar-fogo, as forças israelenses continuaram realizando ataques no sul do Líbano. Segundo relatos da Al Jazeera, bombardeios atingiram a cidade de Nabatieh e a localidade de Mahmoudiyeh.

A ofensiva também incluiu ações com drones israelenses contra Sarafina. As forças de Israel ainda realizaram incursões contra as localidades de Jibshit e Ansar, ampliando o alcance dos ataques em diferentes pontos do sul libanês.

Novas áreas atingidas

A sequência de ataques também alcançou Haddatha e Henniye, ambas no sul do Líbano. As operações indicam a continuidade da agressão israelense contra o território libanês mesmo após o discurso de Trump sobre uma suposta articulação para interromper os combates.

Os relatos apontam para uma situação de instabilidade persistente na região, com ataques distribuídos por diversas localidades. A continuidade das agressões israelenses evidencia que, até o momento a declaração de Trump não se traduziu em cessação efetiva das ações militares israelenses no sul do Líbano.